$20 000 за сприяння в оформленні права власності на землю – викрито голову однієї з селищних рад на Одещині

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури депутату – виконувачу обов’язків голови однієї з селищних рад на Одещині повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав 20 000 доларів США за безперешкодне оформлення права власності на земельну ділянку площею 2 га у Подільському районі на Одещині.

За ці кошти він обіцяв вплинути на членів земельної комісії та депутатів виконавчого комітету селищної ради для прийняття позитивного рішення з надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.

У разі невиконання умов, посадовець погрожував відмовою в отриманні відповідного дозвільного документу.

Підозрюваного затримали після одержання половини обумовленої суми у якості завдатку – 10 000 доларів США.

Вирішуються питання щодо обрання йому запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора