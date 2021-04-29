Гид потребителя: слабые места при кражах со взломом в частном или многоквартирном домедоме

«Плохой замок приглашает вора» — такой слоган преследовал человечество на протяжении многих поколений. К сожалению, это все еще верно сегодня, но на самом деле только наполовину, утверждают специалисты компании “РемонтNiK” remont-dverey.kiev.ua.

Чтобы удержать вора подальше от своего жилья, нужна очень хорошая защита от взлома. Но как известно 100% защиты от взлома не существует. Об этом не в последнюю очередь свидетельствует мрачная статистика краж со взломом, которая только по Украине говорит о тысячах нежелательных проникновений в жилища год — подавляющее большинство — в частных домах и квартирах, то есть в наших домах.

Статистика говорит сама за себя о нарастающей волне краж со взломом и о нераскрытых кражах, нераскрытые дела которых скапливаются гигантскими горами. Но статистика также много критикует нас самих. Мы часто проявляем слишком большие беспечность, когда дело доходит до использования возможностей защиты от взлома, которые все еще существуют. Хотя люди сегодня стали чаще устанавливать в своих домах замки и охранную сигнализацию, отмечают эксперты компании.

Мы, «обычные» люди, не можем рассчитывать на полицейское наблюдение, которое может сдержать вора. Однако мы можем многому научиться из знаний и опыта, которыми обладает полиция.

В сочетании с доступными техническими средствами этот опыт может быть довольно эффективным оружием, особенно против часто непреднамеренных краж со взломом, которые совершают люди зависимые от наркотиков.

Вора никогда не заботит, что «преступление не окупается», но, конечно, он все равно не хочет, чтобы его поймали. Чем большую незащищенность вор ощущает перед лицом вторжения, тем больше времени требуется, чтобы взломать запертые двери и окна и чем больше шума будет этим вызвано, тем больше вероятность того, что кража со взломом в конце концов не состоится. Самые простые и действенные способы, по мнению специалистов — это замена старых замков современными и взломостойкими с броненакладками, дополнительно — наклейки с установленной сигнализацией тоже могут отпугнуть грабителя.

Слабые места при кражах со взломом в частном доме

Примерно в половине всех квартирных краж со взломом вор проникает через главный вход. Эффективная защита от взлома может заставить его передумать. Если у вас есть вход в подсобное помещение, он, конечно же, должен иметь такие же надежные замки и оборудование для защиты, как и главный вход, особенно если он расположен в задней части дома. Многие двери подсобных помещений застеклены, что является слабым местом, если замок можно открыть ручкой изнутри. Если входные двери трудно взломать и вор упрям, он пробует другие входные двери дома, например террасные и балконные двери. Оба типа часто имеют слабые замки, а также слабые места из-за остекления. Дверь в подвал часто скрыта от глаз с улицы и соседних участков, что дает вору возможность беспрепятственно проникнуть внутрь. Старайтесь, чтобы у таких дверей не было помех видимости, и были такие же надежные замки, как и на главном входе. Взломщику не требуется особой сноровки, чтобы войти в проем окна. Оконные замки и решетки усложняют эту задачу. Никакие воры не любят звук разбитого стекла. Если у вас есть дверь между подвалом и цокольным этажом, настоящий замок может стать эффективным препятствием для проникновения в дом. Убедитесь, что петли находятся на стороне, обращенной вовнутрь. В пристройке или гараже вы видимо не будете хранить ценные вещи, но предоставление вору свободного доступа туда может привести к тому, что он найдет подходящий инструмент для взлома.

Слабые места для взлома в многоквартирном доме

Даже в многоквартирных домах вор обычно выбирает самый легкий путь. Не забывайте открытой дверь и не сообщайте код от замка посторонним. К двери вашей квартиры предъявляйте такие же высокие требования. Установить бронедверь с современными ударостойкими и взломостойкими замками. Балкон часто является маршрутом взлома в многоквартирных домах — и это касается не только балконов на небольшой высоте. Не оставляйте балконную дверь приоткрытой на ночь или выходя из квартиры. Вставьте замок, который необходимо открывать ключом изнутри. Складские помещения в подвале и на чердаке часто подвергаются взлому. Не храните там ценные вещи. Вор часто может работать без помех, но чем надежнее замок, тем дольше ему нужно их преодолевать.

Специалисты компании также рекомендуют, чтобы вся внешняя дверная и оконная фурнитура, а также фурнитура для навесных замков должны быть закреплены односторонними винтами. Такие винты можно вкрутить, но нельзя вывинтить. Чем проще ключ, тем меньше деталей в замке нужно активировать вору, чтобы взломать его.

Рекомендуется регулярно, например, раз в год, проводить осмотр дома в соответствии с той же моделью, что и при «поиске» ржавчины, влаги, дефектов окраски и так далее. Но для того, чтобы такая проверка была эффективной, важно, чтобы вы вникли в такие детали, которые могут облегчить работу вору.