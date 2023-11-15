Гид автолюбителя: история автострахования и виды страховок автомобиля

Страхование автомобилей появилось в конце 19 века. В 1897 году в Великобритании была создана первая компания по страхованию автомобилей, а в 1898 году в США была создана вторая. Изначально страхование автомобилей было предназначено для защиты от ущерба, причиненного третьим лицам. Однако в начале 20 века оно стало также использоваться для защиты от ущерба, причиненного самому автомобилю. Как отмечают эксперты рынка автострахования https://strahovka-odessa.od.ua/ в настоящее время страхование автомобилей является обязательным во многих странах мира. Оно позволяет защитить владельца автомобиля от финансовых убытков в случае аварии или другого происшествия.

В Украине страхование автомобилей стало обязательным в 2006 году. С тех пор все владельцы автомобилей должны иметь страховой полис ОСАГО, который защищает от ущерба, причиненного третьим лицам и тут нужно отметить, что это не единственный вид страхования авто, существует еще страхование КАСКО и так называемая “Зеленая карта”.

Фото: strahovka-odessa.od.ua

Для чего нужна страховка автомобиля?

Страховка автомобиля нужна для того, чтобы защитить владельца автомобиля от финансовых убытков в случае аварии или другого происшествия.

Существует два основных вида страхования автомобилей:

ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) – защищает от ущерба, причиненного третьим лицам в результате ДТП.

КАСКО (добровольное страхование) – защищает от ущерба, причиненного самому автомобилю в результате ДТП, пожара, угона, стихийных бедствий и других событий.

ОСАГО является обязательным для всех владельцев автомобилей в Украине. Оно защищает от ущерба, причиненного третьим лицам в результате ДТП, независимо от того, кто является виновником аварии.

КАСКО является добровольным страхованием, но его оформление рекомендуется всем владельцам автомобилей, которые хотят защитить свое авто от финансовых убытков в случае аварии или другого происшествия.

Эксперты называют несколько преимущества страхования автомобиля:

Защита от финансовых убытков. В случае аварии или другого происшествия страховая компания возместит ущерб, причиненный автомобилю, здоровью или жизни владельца автомобиля и других участников происшествия.

Снижение риска судебных разбирательств. Страховка позволяет избежать судебных разбирательств с пострадавшими в ДТП.

Снижение страховых взносов. Страховщики часто предлагают скидки на страховые взносы владельцам автомобилей, которые имеют стаж безаварийной езды и проходят регулярное техобслуживание автомобиля.

Страхование автомобиля является важным финансовым инструментом, который позволяет защитить владельца автомобиля от финансовых убытков в случае аварии или другого происшествия.

Что такое “зеленая карта”?

Зеленая карта – это международный страховой полис, который обеспечивает покрытие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в странах-участницах системы.

“Зеленая карта” была разработана в 1949 году Международной ассоциацией автомобильного транспорта (МСАТ). Система “Зеленой карты” действует в 48 странах мира, включая Украину.

“Зеленая карта” является обязательным страховым документом для всех водителей, которые планируют выехать за границу на собственном автомобиле. Она обеспечивает покрытие ущерба, причиненного третьим лицам в результате ДТП, независимо от того, кто является виновником аварии.

Страховой полис Зеленой карты содержит следующие сведения:

Данные о страхователе и транспортном средстве.

Срок действия страхового полиса.

Максимальную сумму покрытия.

Зеленая карта оформляется в страховых компаниях, аккредитованных в системе “Зеленой карты”. Стоимость страхового полиса зависит от срока действия полиса, мощности двигателя транспортного средства и других факторов. Сегодня это можно сделать даже онлайн.

Основные преимущества такого полиса – это защита от финансовых убытков, возможность избежать судебных разбирательств с пострадавшими в ДТП и упрощение прохождения пограничного контроля, поскольку “Зеленая карта” является важным документом, который позволяет владельцам автомобилей безопасно выезжать за границу.

Онлайн страхование

Пандемия COVID-19 привела к тому, что люди стали больше времени проводить дома и меньше посещать физические офисы. Это привело к росту спроса на онлайн услуги, в том числе на онлайн страхование. С тех пор онлайн страхование становится все более популярным во всем мире. В 2022 году в мире на онлайн страхование приходилось около 20% от общего объема продаж страховых услуг. В Украине этот показатель даже выше.

Кроме пандемии еще ряд факторов, оказали влияние на рост популярности онлайн страхования – это в первую очередь удобство, потому что позволяет быстро и легко оформить страховой полис, не выходя из дома, во вторую очередь – доступность, потому, что это можно сделать в любое время и в любом месте, где есть доступ к Интернету; в третьих – это конкурентность, потому, что это позволило снизить цены и предоставить более широкий выбор страховых продуктов, чем традиционные страховые компании.

В будущем ожидается, что популярность онлайн страхования будет продолжать расти. Это связано с тем, что интернет становится все более популярным, а технологии продолжают развиваться.