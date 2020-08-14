Суд відпустив неадеквата, який накинувся на жінку та бив її по голові молотком

18.03.2018 Киев Оперативный повідомляв про затримання неадеквата, який накинувся на жінку та бив її по голові молотком для того, щоб забрати її сумочку. Тоді ж, майже одразу, його затримали правоохоронці.

Відео з місця затримання.

Як нам стало відомо, неадекватного нападника звати Ахмедов Шамсі Батурович і вчора його випустили «під особисте забов‘язання» із зали Оболонського районного суду. На користь потерпілої оце створіння має сплатити 20 тис гривень. Ну і державі (за проведені експертизи) — 8 тис гривень.

Ахмедова Шамсі Батуровича виправдали за вчинення розбою у зв’язку із «не доведеністю в діяннях обвинувачуваного складу кримінального правопорушення», а за тілесні ушкодження йому зарахували строк попереднього ув’язнення.

От і все.

Судді: Жежера, Майбоженко, Луценко.

Дуже сподіваємось, що прокуратура міста Києва оскаржить це рішення.

Киев Оперативный