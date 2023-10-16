У Києві сьогодні починають вмикати опалення в житлових будинках

Для завершення підключення потрібно декілька днів.

З 17 жовтня синоптики прогнозують стабільне зниження температури. На запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів, написав мер міста Віталій Кличко в Telegram.

“Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання”, – додав він.

Торік опалювальний сезон у Києві почали 20 жовтня.

На початку жовтня 2023 Кличко стверджував, що опалювальний сезон у місті може опинитися під загрозою через заборгованість держави. // LB.ua