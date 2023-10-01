В Україні від сьогодні за містом авто повинні їхати з увімкненими фарами

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Від сьогодні, 1 жовтня, в Україні знову діє правило щодо увімкнених фар на автомобілях. Водії відтепер повинні обов’язково вмикати ходові вогні за межами населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Львівської області.

З 1 жовтня водії повинні їздити з увімкненими фарами • Новий Чернігів

Як зазначається, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.

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