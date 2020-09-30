Водію, який пропонував хабар поліцейському загрожує до 4 років позбавлення волі

За процесуального керівництва Добропільського відділу Костянтинівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України стосовно нетверезого водія.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 вересня 2020 року у с. Новоторецьке Добропільського району співробітниками патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинено автомобіль марки ВАЗ-2121.

У ході спілкування поліцейські помітили у 63-річного чоловіка наявні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти медичний огляд. З метою уникнення адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП, порушник запропонував службовим особам грошові кошти у розмірі 2 000 грн.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Добропільського міськрайонного суду.

Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 4-х років.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури