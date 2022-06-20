Всі парки і сквери Києва перевірили щодо вибухівки: закритими лишаються 8 зон
Всі парки та сквери у Києві обстежено на вибухонебезпечні предмети, у 8 з них ще не можна гуляти.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Facebook.
Доріжками улюблених парків відтепер можна гуляти спокійніше, за вийнятком тих зон, які залишаються закритими, а це:
- частина парку «Лиса гора»
- частина парку «Кіото»
- парк «Борців за свободу та незалежність»
- парк «Деснянський»
- парк «Муромець»
- частина парку на острові Труханів
- частина парку «Пуща-Водиця»
- частина Маріїнського парку
Всі інші парки — безпечні для відвідування.
Вказано, що нетехнічне обстеження лісо-паркових зон на виявлення вибухонебезпечних предметів проводили ідентифікатори ВНП Головного управління ДСНС України у Києві спільно із Мобільним рятувальним центром швидкого реагування. // УПTweet