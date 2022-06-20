Всі парки і сквери Києва перевірили щодо вибухівки: закритими лишаються 8 зон

Всі парки та сквери у Києві обстежено на вибухонебезпечні предмети, у 8 з них ще не можна гуляти.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Facebook.

Доріжками улюблених парків відтепер можна гуляти спокійніше, за вийнятком тих зон, які залишаються закритими, а це:

частина парку «Лиса гора»

частина парку «Кіото»

парк «Борців за свободу та незалежність»

парк «Деснянський»

парк «Муромець»

частина парку на острові Труханів

частина парку «Пуща-Водиця»

частина Маріїнського парку

Всі інші парки — безпечні для відвідування.

Вказано, що нетехнічне обстеження лісо-паркових зон на виявлення вибухонебезпечних предметів проводили ідентифікатори ВНП Головного управління ДСНС України у Києві спільно із Мобільним рятувальним центром швидкого реагування. // УП