Любители бокса заплатили деньги сервису-монополисту и… не смогли смотреть бой Усик — Джошуа

Сервис MEGOGO, на котором должна была идти трансляция боя, оказался недоступен по крайней мере для части устройств.

Перед началом боя украинского боксера Александра Усика и британца Энтони Джошуа сервис MEGOGO, который единственный транслирует его в Украине, лег.

Пользователи стали массово жаловаться на сбой в работе сервиса в соцсетях:

«Козлы. За что было заплачены деньги. Не то что бокс, вообще ничего не посмотришь. Ни на телефоне, ни на телевизоре, ни на ноуте. Не работает нигде!!!»

«Ау, вы там совсем??? Деньги сняли, а трансляции нет!»

«Вы там собираетесь что-то делать? Уже минут 30 все висит»

«Почему на Смарт ТВ ваше приложение не грузит???? Вы позорники, вместо того, чтобы смотреть бокс на плазме с комфортом, смотрим на ПК, причем у меня максимальная подписка и купил бокс, вы доиграетесь».

«Я купил трансляцию, мне пишет, что купите ее еще, раз вы ее еще не купили, и постоянно из кабинета выкидывает».

«Один вопрос: зачем вам эксклюзив, если вы не тянете показ трансляций. Ваши извинения, возврат средств или же бонусы не покроют потраченное время в ожидании этого боя. Еще и на ЛЧ у вас эксклюзив, теперь каждая важная трансляция будет как лотерея».

В MEGOGO в свою очередь сообщили, что знают о проблеме.

«Работа по восстановлению трансляции уже очень активно идет. На решение проблемы брошены наши лучшие силы. Извините за неудобства, вместе ждем восстановления эфира. … Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить трансляцию боя. Извините за неудобства», — отмечали представители сервиса в ответах пользователям.

Многие пользователи, однако, потребовали возврата заплаченных денег.

Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа ссостоялся 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне. // УНИАН