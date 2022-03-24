12 бійців російського ОМОНу відмовилися їхати на війну в Україну, їх звільнили
За інформацією правозахисника, росгвардійці вважають звільнення незаконним та подали до суду позов про поновлення на роботі.
Командир взводу оперативної роти ОМОН «Пластун» Росгвардії по Краснодарському краю Фарід Читав та 11 бійців з його роти відмовилися їхати на війну в Україну, їх звільнили.
Про це написав російський юрист, правозахисник і громадський діяч, керівник міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чиков у своєму Telegram-каналі.
За його інформацією, 25 лютого капітан поліції Читав з іншими росгвардейцами відмовилися виконати наказ командира загону про перетин кордону РФ і подальше прямування на територію України.
«Загін ОМОН з Краснодара з 6 лютого знаходився в Республіці Крим, куди був направлений для проведення навчань «Заслін 2022″. Відмову виконати наказ бійці Росгвардіі пояснили його незаконністю. Ні в одного з них з собою не було ні закордонного паспорта, ні наміру покинути територію Росії, тоді як їх прямі службові обов’язки обмежувалися територією Російської Федерації. Про відрядження на територію України для участі у спеціальній військовій операції, про завдання та умови цієї операції ніхто з позивачів до відома поставлений не був і як наслідок, згоди на неї не давав», — зазначив Чиков
«Сам по собі незаконний перетин державного кордону утворює склад злочину, передбачений ст.322 КК РФ, а нелегальний в’їзд на територію України у складі збройної групи, утворює ряд складів злочинів вже Кримінального кодексу України», – додав він.
У підсумку, за словами юриста, бійців Росгвардіі повернули в Краснодар, провели службову перевірку і звільнили зі служби. Росгвардійці вважають звільнення незаконним і подали до суду позов про поновлення на роботі. // УНІАНTweet