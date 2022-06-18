На Донеччині колаборантка здала у полон власного сина, який воював проти окупантів

Жінка перейшла на сторону російських окупантів.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Клименко Анжела Борисівна. Колишній депутат Покровської селищної ради Мангушського району. Брала участь в організації псевдореферендуму в 2014 році. Зараз самостійно перейшла на бік окупантів», — зазначив він і додав, що нині вона очолює один з гуманітарних штабів «Єдиної Росії». «Головне. Її син військовослужбовець ЗСУ. Вона власноруч здала власного сина в полон окупантів», — повідомив Андрющенко. // УНІАН