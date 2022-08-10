Оголошено підозру колаборантці, яка обійняла посаду «ректора» Херсонського державного університету

Прихильниця «руского міра» організовувала різні заходи на підтримку держави-агресора.

Співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції здійснюють оперативне супроводження у кримінальному проваджені щодо колабораційної діяльності 56-річної жительки Херсону.

У ході досудового розслідування встановлено, що освітянка активно співпрацювала з російськими загарбниками. Вона організовувала та проводила заходи на підтримку окупаційного режиму.

За відданість загарбники призначили фігурантку ректором Херсонського державного університету.

Наразі за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора їй повідомлено підозру за ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Колаборантці загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. Водночас вирішується питання щодо оголошення її в розшук.

Управління комунікації Національної поліції України

за матеріалами Департаменту захисту

інтересів суспільства і держави