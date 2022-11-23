Під час російського обстрілу лікарні у Запорізькій області загинув хлопчик, який народився 2 дні тому

Унаслідок обстрілу, здійсненого ворогом, також постраждали медики.

Внаслідок удару російських окупантів по лікарні у Запорізькій області постраждали двоє лікарів.

Загинув хлопчик, який народився 2 дні тому, а його мати вижила, про це повідомили в Офісі президента України.

“Вільнянськ, Запорізька область. Вночі окупанти вдарили ракетами С-300 по пологовому відділенню місцевої лікарні… 2 людини постраждали – лікарі. 1 лікар у важкому стані”, – зазначив представник ОП.

На місці працюють рятувальники, роботи з розбору завалів тривають. // УНІАН