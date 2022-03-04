Поліція Дніпропетровщини за добу виявила 14 осіб, які можуть бути причетні до диверсійної діяльності
Всі вони затримані та доставлені до відділень поліції або Служби безпеки України для перевірки їх на причетність до збору та передачі інформації на користь країни-агресора.
Під час перевірки в телефонах підозрюваних були виявлені фотографії будівель державних структур, укріплень, блокпостів, бомбосховищ та інших важливих об’єктів.
Також у них вилучили гроші рф, телефони із зафіксованими дзвінками на номери ворожої держави, переписку проросійського характеру. Двоє із затриманих були озброєні.
Посилена служба усіх правоохоронних органів та пильність громадян дають результати – наразі ситуація на Дніпропетровщині стабільна та контрольована.
Закликаємо мешканців не фотографувати, не знімати на відео та тим більше не публікувати у мережі блокпости та інші важливі об’єкти.