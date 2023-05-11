Російські загарбники розграбували усі медичні установи Енергодара та підприємства навколо ЗАЕС

Російські окупаційні війська розграбували усі медичні установи Енергодара та підприємства навколо ЗАЕС, а також продовжують вивозити награбоване майно до Криму.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Об’єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

«Впродовж останніх трьох днів російська окупаційна адміністрація “евакуювала” близько 300 місцевих жителів, зокрема, дітей, з тимчасово захоплених територій Запорізької області до Бердянська. Окупанти, під приводом евакуації мирних жителів, продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Так, в Енергодарі військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували усі міські медичні установи, все медичне обладнання міста вивезено до тимчасово окупованого Сімферополя Автономної Республіки Крим. Також повністю розграбовані усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції», – йдеться в повідомленні.