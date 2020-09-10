Російсько-окупаційні війська обстріляли ділянку поблизу н.п. Шуми, де мала пройти «інспекція»

Сьогодні, о 14.15, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.

Такі дії противника засвідчують, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Натомість Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби.

Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation