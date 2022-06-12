Станції Starlink від Ілона Маска повністю зруйнували інформаційну кампанію путіна

Бригадний генерал ЗС США Стівен Бутоу заявив, що станції Starlink, які були надіслані генеральним директором SpaceX Ілоном Маском допомогли повністю зруйнувати інформаційну кампанію президента рф володимира путіна.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Business Insider.

“Стратегічний вплив полягає в тому, що він (Starlink — ред.) повністю зруйнував інформаційну кампанію путіна”, — зазначив Бутоу.

Він додав, що послуга супутникового Інтернету від SpaceX стала важливою частиною захисту України від росії. Забезпечуючи від відправки координат артилерійських ударів до трансляції промов президента України Володимира Зеленського по всьому світу.

На початку березня в Україну приїхала перша партія станцій супутникового інтернету StarLink.

Наприкінці квітня в Україні зареєстрували представництво компанії Starlink Ukraine. Також Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора – незабаром представництво компанії SpaceX розпочне активну роботу в Україні.

Starlink – це інноваційний проект компанії SpaceX Ілона Маска, який завдяки мережі супутників та спеціальному терміналу із супутниковою антеною забезпечує доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.