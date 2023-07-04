У разі вибуху на ЗАЕС жителі потенційної зони радіаційної аварії мають бути готові до можливої евакуації, – МОЗ

Виходити з будівель можна буде лише після відповідних вказівок влади.

У разі вибуху на окупованій росіянами Запорізькій АЕС жителі потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

“Якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, залишайтеся в приміщенні або дістаньтеся приміщення якомога швидше. Слідкуйте за подальшими повідомленнями та дотримуйтеся інструкцій від влади. На випадок, якщо вам буде рекомендовано евакуюватися, зберіть у валізу чи наплічник”, – порадили у відомстві.

Серед рекомендованих речей, які мають бути у валізі:

маска для обличчя або респіратор;

аптечка і тижневий запас ліків (якщо людина має хронічні захворювання);

вологі серветки;

змінний одяг та взуття;

мінімально необхідний запас води і їжі.

“Щільно обмотайте валізу або наплічник харчовою плівкою або скотчем. Це значно полегшить процес їхньої дезактивації на санітарних постах”, – наголосили у МОЗ.