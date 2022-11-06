У Вуглегірську розстріляли «суддю ДНР», який засудив до страти трьох іноземних військовополонених
Олександр Нікулін у важкому стані.
У Вуглегірську Донецької області розстріляли так званого суддю “верховного суду ДНР” Олександра Нікуліна.
Про це повідомляє у Telegram Оперативний ЗСУ.
“У Вуглегірську невідомі “сили природи ” розстріляли так званого “суддю верховного суду ДНР” Олександра Нікуліна. Він перебуває у тяжкому стані”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що саме цей “суддя” у червні цього року засудив до страти трьох іноземців, які потрапили в полон у Маріуполі.
“Ой як “невдобно получілось”, засудив до страти героїв, а стратився сам”, – інформує Оперативний ЗСУ. // LB.uaTweet