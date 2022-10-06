Внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю загинули дві жінки, п’ятеро людей перебувають під завалами

Вдалося врятувати трирічну дитину, вона знаходиться у шпиталі.

Унаслідок ракетного удару по Запоріжжю загинули дві людини, наразі під завалами будинків лишаються щонайменше п’ятеро постраждалих.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Попередньо щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки! Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше перебуває п’ять осіб”, – написав Старух.

Зазначається, що багато людей вдалося врятувати, серед них – трирічна дівчинка, дитину госпіталізовано. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни випустили 7 ракет по Запорізькій області. Унаслідок ракетного удару зруйновані два багатоповерхові житлові будинки. // LB.ua