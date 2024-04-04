Внаслідок російських обстрілів відключилася зовнішня повітряна лінія Запорізької АЕС, станція на межі блекауту

Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий.

Сьогодні, 4 квітня, о 10:06 внаслідок російських обстрілів відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна», через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб, повідомляє національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”.

Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-750кВ «Дніпровська», роботу якої нещодавно було відновлено силами українських енергетиків.

Це вчергове загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже в разі відключення цієї – останньої – лінії звʼязку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції.

“Енергоатом” зазначає, що запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – Енергоатома, а Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку.

У компанії нагадали, що від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Нагадаємо, у кінці березня експерти МАГАТЕ, які перебували на тимчасово окупованій ЗАЕС, зафіксували звуки вибухів безпосередньо на території станції, а також чули постріли зі стрілецької зброї. Ймовірно, що звуки вибухів були від вихідного артилерійського вогню з майданчика станції.

Також в агентстві наголосили, що досі не отримали доступ до всіх зон, важливих для ядерної безпеки. // LB.ua