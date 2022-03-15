Як українським біженцям отримати прихисток в Іспанії

Через війну в Україні, яку розпочав диктаторський режим Володимира Путіна, громадяни нашої країни масово кинулися до Європи, зокрема в Іспанію.

Факти ICTV з’ясували, на що можуть розраховувати біженці з України в Іспанії.

Перетин кордону з Іспанією – правила

Для в’їзду в Іспанію українцям необхідний закордонний паспорт. Крім того, раніше країна вимагала сертифікат вакцинації.

Проте наразі країнам ЄС рекомендували послаблення режиму перетину кордону для українців.

Враховуючи те, що країна не межує з Україною, громадянам доведеться прибувати не до пунктів пропуску Іспанії, а перетинати кордон раніше – з Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною чи Молдовою, і лише тоді за допомогою волонтерів літаком, автобусом чи потягом їхати далі.

Статус біженця в Іспанії – як отримати

На офіційному порталі міграційної служби Іспанії оприлюднили інструкцію, як отримати допомогу та статус біженця. Для цього після перетину кордону треба звернутися до Центрів прийому біженців (OAR), до таких відділень у портах і аеропортах.

Центр отримання притулку та статусу біженця у Барселоні розташований за адресою Passeig de Sant Joan, 189. Це станція метро L4 Joanic (жовта лінія).

Асоціація молодих юристів (AJA) Мадридської асоціації адвокатів, українського походження, готова консультувати українців, які змушені були покинути Україну.

Після звернення людина отримає документ, що підтверджує факт зустрічі зі співробітником OAR з метою ініціації процесу отримання притулку. Він підтверджуватиме право на перебування в Іспанії доти, поки не буде вирішено, чи варто надавати людині притулок в Іспанії.

Після того, як звернення схвалять, розпочнеться оформлення документів.

Чи можна отримати якісь виплати

Усі українці, які прибули до Іспанії та не мають коштів, можуть розраховувати на захист держави. Це стосується як тих громадян, які прибули з України після початку війни (24 лютого 2022 року), так і тих, які на той момент перебували в Іспанії й не змогли повернутися до своєї країни.

Однак сюди не входять іноземці, які мали останні п’ять років дозвіл на проживання.

Іспанський уряд має програму соціальної підтримки осіб для задоволення базових потреб – житла, їжі, одягу та психологічної допомоги. Щодо виплат наразі немає інформації.

У Барселоні за виконання програми соціальної підтримки відповідають три організації – ACCEM, CEAR і Червоний хрест.

Де шукати житло

Вибір місця проживання не передбачений програмою — рішення ухвалює іспанський уряд, відповідно до вільних місць у центрах прийому біженців.

Однак людина самостійно може орендувати кімнату в хостелі, готелі, чи навіть апартаменти, проте за власний рахунок. У цьому допоможуть волонтери.

Чи можна знайти роботу біженцю

Особи без громадянства, які звернулися за статусом біженця, зазвичай не отримують дозволу на роботу.

Проте це положення може переглядатися для українців.

Скільки можна перебувати в Іспанії

Загалом дозволено перебувати не більше 90 днів протягом 180, якщо в’їжджати з біометрією.

Проте наразі йдеться про дозвіл на перебування до трьох років.

Джерела: europapress.es, extranjeros.inclusion.gob.es, ciutatrefugi.barcelona