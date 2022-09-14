У Кривому Розі 7 російських ракет поцілили по гідротехнічних спорудах і транспортній інфраструктурі

Кілька районів Кривого Рогу лишилися без води. Керівник військової адміністрації наголошує, що ситуація в місті контрольована.

У Кривому Розі російські війська поцілили по об’єктах критичної та транспортної інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Масована ракетна атака на Кривий Ріг. Росіяни ударили сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Поцілили по об’єктах критичної та транспортної інфраструктури. Серйозні пошкодження гідротехнічних споруд”, – зазначив він.

Він додав, що попередньо, без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу лишилися без води. Зараз працюють аварійні служби та рятувальники. Проводиться ліквація наслідків руйнацій.

Як повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі, після сьогоднішнього ворожого обстрілу у Кривому Розі вже почалася подача води для населення.

“Криворіжці, будь ласка, дотримуємося спокою! Ситуація контролюється. Ці кінчені тварі завдали удару по одному з об’єктів гідротехнічної інфраструктури міста. Ми розуміємо, що робити. Подача води на населення вже почалася. Якщо до вас вода не дійшла, то дійде найближчим часом”, – написав він. // УНІАН