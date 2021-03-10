Загибель трьох військовослужбовців на Донбасі – ексначальника інженерної служби в/ч підозрюють у недбалому ставленні до служби

Слідчими ДБР у рамках розслідування загибелі 14 лютого 2021 року трьох військовослужбовців на території проведення Операції Об’єднаних сил повідомили про підозру ексначальнику інженерної служби військової частини у недбалому ставленні до військової служби.

«ДБР докладає всіх зусиль для розкриття обставин смерті військовослужбовців на контрольованій території. Так, слідчими Бюро у найкоротші терміни проведені невідкладні огляди місця події з залученням саперів, допитано понад 60 осіб, призначені та вивчені висновки 15 експертиз, серед яких військова, вибухотехнічна, судово-медична, імунологічні, балістичні, судово-біологічні. З урахуванням отриманих доказів вже повідомлено першу підозру, розслідування всіх обставин події триває», — зазначив в.о. Директора ДБР Олексій Сухачов.

За даними досудового розслідування, 27-річний керівник інженерної служби військової частини достовірно знав про наявність необлікованих вибухонебезпечних предметів на асфальтованій дорозі на території відповідальності військової частини (поблизу населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області). Втім він не вжив належних заходів до позначення місцеперебування боєприпасів добре помітними знаками небезпеки, огородження та охорони небезпечної ділянки, а також її розмінування.

Вранці 14 лютого 2021 року, під час переходу групи військових для несення служби до іншої позиції повз неогороджених та непозначених протитанкових мін, відбувся їх вибух. У результаті мінно-вибухової травми троє військовослужбовців-десантників загинули на місці.

Таким чином, начальник інженерної служби військової частини, який після трагедії був звільнений, підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Досудове розслідування проводиться за процесуального керівництва військової прокуратури Донецького гарнізону та оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.

Державне бюро розслідувань