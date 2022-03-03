38 країн подали найбільший в історії позов проти Росії за вторгнення в Україну

Справу про варварське вторгнення розглядатиме Міжнародний кримінальний суд.

38 держав сьогодні увечері подали позов до Міжнародного кримінального суду проти Росії за її варварське вторгнення в Україну.

Це найбільший в історії позов, написав у Twitter премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

«Нам абсолютно ясно, що Путін не може чинити ці жахливі дії безкарно», – підкреслив премʼєр.

Перелік країн-позивачів він поки що не оголосив.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан (Велика Британія) сам ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як «військові злочини» та «злочини проти людства».

Він зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС, або Суду), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.

МЗС України вважає, що вище військово-політичне керівництво Росії обов’язково постане перед Міжнародним кримінальним судом і відповість за кожен вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття. // LB.ua