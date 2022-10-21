Затримано колаборанта, який допомагав окупантам втікати лісами від контрнаступу ЗСУ на Донеччині

У ході стабілізаційних заходів у звільнених районах сходу Служба безпеки встановила місцезнаходження і затримала ще одного колаборанта. Він «здавав» ворогу місця перебування учасників руху спротиву під час тимчасової окупації території Лиманської громади.

Крім того, ворожий поплічник показував агресорам будинки місцевих фермерів, які виїхали з області. Такі домоволодіння загарбники спочатку розграбовували, а потім розселяли в них особовий склад і маскували у дворах військову техніку.

Під час контрнаступу ЗСУ на Донеччині зловмисник допомагав окупантам втікати від українських військ лісовими стежками. Потім він намагався переховуватись від правосуддя.

Проте співробітники СБУ одразу викрили його після деокупації району.

За даними слідства, затриманим є мешканець селища Старий Караван, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Встановлено, що колаборант надавав окупантам особисті дані українських патріотів і адреси проживання їх близьких.

Отриману інформацію каральні загони агресорів використовували для масових репресій проти місцевих жителів.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (надання незаконним збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.

Служба безпеки України