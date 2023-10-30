ЗСУ успішно вразили стратегічний об’єкт ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму та С-400 поблизу Луганська

У ніч на 30 жовтня Збройні сили України успішно вразили стратегічний об’єкт ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Крім цього, у Страткомі ЗСУ повідомили про знищення системи стратегічної ППО рашистів С-400 поблизу Луганська в середу, 25 жовтня.

Вранці 30 жовтня російські медіа писали про атаку на ракетно-зенітний полк ППО росії поблизу села Оленівка в Криму вночі 30 жовтня. Йшлося про 17 поранених окупантів.

«Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму», — наголосили в ГУР.