Із якими проблемами стикаються українські підлітки у Польщі

Тимчасовим захистом у Польщі користуються майже 1 млн українців. Значна частина із них діти, яким непросто адаптуватися у новій країні.

З якими проблемами стикаються у Польщі українські підлітки, які вимушено переїхали через війну, РБК-Україна розповідає з посиланням на reliefweb.int.

Міжнародний комітет порятунку (International Rescue Committee) дослідив ситуацію українських підлітків у Польщі. Біженців 12-17 років опитали про проблеми, із якими вони стикаються. Дослідження проводилося у червні-вересні 2023 року.

“Із інтерв’ю, проведених для цього звіту, стало очевидно, що вони стикаються зі значними ризиками, такими як соціальна ізоляція, почуття самотності, освітні перешкоди та випадки дискримінації”, – зазначається у звіті, який має назву “Не дозволяйте українським дітям бути самотніми”.

Більше 80% респондентів вказали на труднощі у формуванні дружби з польськими дітьми (а в деяких випадках і з українськими однолітками). Вони описують відчуття ізоляції, обмеженого спілкування та відсутності соціальної діяльності.

“У мене нема контактів з поляками мого віку, бо я не почуваюся безпечно у Польщі”, – розповіла дівчина 12 років.

Серед причин відсутності дружби – мовний бар’єр і культурні відмінності, зокрема, у спілкуванні. Дехто не спілкується зі своїми друзями в Україні через почуття провини за перебування у безпечній країні.

Третина опитаних були соціально активніші вдома. У Польщі підлітки втратили інтерес до своїх попередніх хобі (малювання, танці, йога) і проводять вільний час “у телефонах”. Багато хто перевантажений навчанням у двох школах – польській та українській (онлайн).

Понад третина українських підлітків стикалися із дискримінацією з боку польських та українських однолітків. Бували й випадки нерівного ставлення з боку дорослих – одну українську дитину не прийняли до музичної школи у Варшаві, віддавши перевагу польській дитині з тією самою кількістю балів.

У шкільному середовищі дискримінація, насильство та знущання здебільшого пов’язані з мовними бар’єрами, а також з національністю.

“Я була свідком того, як поляки сміялися з інших українців через їх неправильну вимову. Я так боюся, що це станеться зі мною, тому намагаюся не говорити польською і не хочу з ними дружити”, – розповіла дівчина 14 років.

Кілька дітей розповіли про пряме насильство серед дітей. Деякі з цих подій включали насильство, пов’язане з статтю, знущання та фізичні переслідування через їхню українську ідентичність.

Також діти розповіли, що через тривалий стрес та зміну способу життя у них з’явилися проблеми зі здоров’ям – зокрема, безсоння та харчові розлади, збільшення ваги.

Водночас третина опитаних дітей розповіли, що їхній стан покращився у Польщі. У них покращився психоемоційний стан, стало більше вільного часу і друзів.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі порахували усіх українських учнів, які навчаються у польських закладах освіти. Їх уже понад 286 тисяч осіб – більше, ніж повідомлялося раніше.

Нагадаємо, ми писали, чому половина українських дітей у Польщі не відвідують школи. Однією із причин був названий мовний бар’єр.