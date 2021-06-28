Прем’єр Чехії: До вибухів у Врбетиці причетна Росія. Інші версії не розглядаються
Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш переконаний у тому, що до вибухам боєприпасів на складах у Врбетиці причетні спецслужби Російської Федерації. Інших версій влада Чехії не розглядає.
Про це заявив Андрій Бабіш в ефірі CNN Prima News.
За його словами, уряд країни переконаний, що до вибухів у Врбетиці причетні саме російські спецслужби. І ті, хто шукає інші причини трагедії, чинить погано.
«Ми переконані, що це було акцією російських шпигунів. Якщо хтось говорить щось інше, то це недобре», — говорить прем’єр-міністр Чехії.
Він також зазначив, що має намір обговорити з президентом Земаном розбіжності в поглядах щодо версій того, що сталося у Врбетиці в понеділок.
Така заява Бабіша стала відповіддю на інтерв’ю президента Чехії Мілоша Земана тому ж телеканалу. У ньому Земан заявив, що вважає за потрібне розглядати різні версії подій у Врбетиці.
Нагадаємо, що доповідь про причетність РФ до вибухів Чехії пролежала на столі у Земана десять днів. Він не прочитав вчасно докази про причетність російських спецслужб до диверсії.
Також повідомлялося, що Чехія вимагає від Росії відшкодування за вибухи. Там підготували відповідний запит. // РБК-Україна