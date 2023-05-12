Пропозиція Кремля про нову дружбу з Грузією збіглася з інтересами проросійського олігарха Іванішвілі. П’ять кроків Грузії в обійми Путіну.
Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі, ставленник проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі, назвав позитивним рішенням Путіна про зміну візового режиму для громадян Грузії (всупереч заявам президента Грузії). Ініціативи Москви, за його словами: “полегшать і спростять нашим громадянам життя, пересування, бізнес”.
Грузинська опозиція обурена. “Ми різко проти. Віддалення від ЄС і зближення з Росією – це продаж національних інтересів”, – сказав телеграм-каналу “МО” колишній віцепрем’єр Георгій Барамідзе. Він та інші експерти розповіли, як і чому Грузія рухається назустріч Кремлю.
1️⃣ Грузія не вводить санкції проти Росії . 11 травня голова правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що введення прямих санкцій проти Росії стане покаранням для його власної країни.
2️⃣Влада не допомагає Україні та засуджує Зеленського, а також очорнює своїх добровольців, які воюють на боці України, шантажує їхні сім’ї, каже Барамідзе. У Грузії навіть немає посла України.
3️⃣ Правляча партія не працює над інтеграцією в ЄС, не виконує 12 рекомендацій для вступу в ЄС, всіляко дистанціюється від європейських цінностей і політики, перераховує Барамідзе
4️⃣ Михайла Саакашвілі тримають у в’язниці. “Президента, який напав на наших миротворців, грузини вже самі посадили, до санкцій не приєдналися, другий фронт не відкрили”, — хвалить Грузію Маргарита Симонян.
5️⃣ Регулярно відмовляють у в’їзді російським опозиціонерам. “Бани отримують навіть ті, хто до цього проживав у Грузії”, – каже представник Фонду “Вільна Росія” на Південному Кавказі Єгор Куроптєв. У в’їзді до Грузії відмовили Любові Соболь, Дмитру Гудкову, Іллі Азару.
“Грузинське керівництво прекрасно робить на Росії гроші і не хоче, щоб йому заважали. Усе, що неможливо продати в Росію через санкції, продається через Грузію”, – розповів політолог Гела Васадзе. Іванішвілі навіть вдалося зробити так, щоб у Грузії почали спокійно функціонувати карти “Мир” попри заборону Нацбанку, додав Барамідзе.
Іванішвілі належать 1% акцій “Газпрому”, “він і досі є великим приватним акціонером”, вказує Барамідзе, називаючи його проросійським олігархом. За словами обох експертів, Росія має на Іванішвілі величезні важелі тиску.Tweet