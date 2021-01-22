Россиянин больше 10 лет борется с «дворцом Путина» — по экологическим соображениям. Его и других активистов за это преследовали и били

19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал двухчасовой фильм-расследование о тайной резиденции в Геленджике. Этот дворец, предположительно, принадлежит Владимиру Путину. Площадь участка, который занимают огромный дом, службы, оранжерея, виноградники, парки, спорткомплекс с ледовой ареной и многое другое, около 17,7 тысячи квадратных метров. По данным сторонников Навального, строительство обошлось минимум в 100 миллиардов рублей.

Впервые о дворце стало известно еще в 2010 году. О нем рассказал бизнесмен Сергей Колесников, который утверждает, что его вовлекли в проект строительства этого роскошного дома. Но еще до этого на стройку обратили внимание кубанские экоактивисты, пишет Медуза.

Они не раз сообщали о незаконном присвоении земли, вырубке редких деревьев и уничтожении природы побережья. В 2017 году на главу «Экологической вахты Северного Кавказа» Андрея Рудомаху напали. Его и других активистов сильно избили и отняли технику, когда они исследовали незаконную стройку в окрестностях села Криница, которое находится неподалеку от «дворца Путина».

Одним из немногих, кто посетил дворец, был экоактивист Дмитрий Шевченко. В 2011 году он вместе с журналистами попал на территорию дома, сделал несколько фотографий и снял видео. Когда Шевченко и его спутники возвращались обратно, их задержали сотрудники ФСО. Они забрали технику, но, как рассказывает Шевченко, он спрятал карту памяти в обувь, поэтому снимки удалось сохранить.

В новом эпизоде подкаста «Что случилось» Дмитрий Шевченко рассказывает: