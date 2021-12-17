У японському місті Осака через пожежу в психіатричній клініці загинуло 27 людей: поліція говорить про підпал
Площа розповсюдження пожежі склала близько 20 кв. м.
Про це повідомляє японське видання NHK News
Загоряння виникло на четвертому поверсі будівлі, розташованої неподалік міського залізничного вокзалу.
【速報】大阪・北新地でビル火災「逃げ遅れ」情報もhttps://t.co/YhOB04hSFk
大阪の繁華街・北新地のビルで火事が起きていて、消火活動が続いています。逃げ遅れた人がいるという情報があるということです。 pic.twitter.com/yFQsX67nhS
— 日テレNEWS (@news24ntv) December 17, 2021
За словами пожежників, 27 людей загинули в результаті возгорання. Поліція підозрює підпал будівлі.
За попередніми даними поліції префектури Осака, виникло загоряння рідини, що витекла з паперового пакета, який приніс у будинок 60-річний чоловік.
“Я бачив, як йде дим, було багато пожежних машин і машин швидкої допомоги. Людей рятував візок зі сходами. У якийсь момент в околицях сталося відключення електрики”, — розповів свідок, який працює в сусідньому ресторані.