У японському місті Осака через пожежу в психіатричній клініці загинуло 27 людей: поліція говорить про підпал

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Площа розповсюдження пожежі склала близько 20 кв. м.

Про це повідомляє японське видання NHK News

Загоряння виникло на четвертому поверсі будівлі, розташованої неподалік міського залізничного вокзалу.

За словами пожежників, 27 людей загинули в результаті возгорання. Поліція підозрює підпал будівлі.

За попередніми даними поліції префектури Осака, виникло загоряння рідини, що витекла з паперового пакета, який приніс у будинок 60-річний чоловік.

“Я бачив, як йде дим, було багато пожежних машин і машин швидкої допомоги. Людей рятував візок зі сходами. У якийсь момент в околицях сталося відключення електрики”, — розповів свідок, який працює в сусідньому ресторані.

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