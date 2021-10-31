В японском метро мужчина напал ножом на пассажиров и устроил пожар: пострадали 15 человек

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В городе Тёфу префектуры Токио полиция задержала мужчину, который напал на пассажиров метро.

Как сообщают местные СМИ, мужчина стал размахивать ножом в вагоне, затем разлил горючую жидкость и устроил пожар.

В метро Токио мужчина порезал ножом 15 пассажиров и устроил пожар

ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО

Некоторые очевидцы сообщили, что также в вагоне была распылена соляная кислота. Предварительное число пострадавших — 15 человек.

При задержании мужчина не оказал сопротивления полицейским.

Другие подробности уточняются. // МК

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