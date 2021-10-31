В японском метро мужчина напал ножом на пассажиров и устроил пожар: пострадали 15 человек
В городе Тёфу префектуры Токио полиция задержала мужчину, который напал на пассажиров метро.
Как сообщают местные СМИ, мужчина стал размахивать ножом в вагоне, затем разлил горючую жидкость и устроил пожар.
Некоторые очевидцы сообщили, что также в вагоне была распылена соляная кислота. Предварительное число пострадавших — 15 человек.
При задержании мужчина не оказал сопротивления полицейским.
Другие подробности уточняются. // МКTweet