Чому апеляційний суд пом’якшив вирок тернопільському “демону”

– За що ти вбив мою Таню? За що ти позбавив її життя? Вона була добра дитина. Вона ні тобі, ні комусь нічого поганого не зробила! – емоційно запитувала в апеляційному суді Андрія Горбатюка, обвинуваченого в умисному вбивстві 27-річної Тетяни Підвашецької, мама дівчини Світлана Храпко.

Засуджений до довічного ув’язнення судом першої інстанції чоловік свою вину вкотре заперечив, не попросив пробачення і не розкаявся, зазначає видання «Судовий репортер».

11 листопада минулого року Тернопільський міськрайонний суд визнав Горбатюка винуватим в умисному вбивстві з особливою жорстокістю. Йому призначили довічне позбавлення волі позбавлення волі і зобов’язали сплатити 500 тис. грн моральної шкоди матері вбитої.

Але 10 лютого Тернопільський апеляційний суд пом’якшив тюремне покарання до 15 років позбавлення волі.

Мама і бабуся вбитої дівчини шоковані, бо вважають, що вбивця Тетяни заслуговує лише на довічне. Справедливості хочуть добиватися у Верховному суді. А коли отримають моральне відшкодування, призначене судом, віддадуть гроші на благодійність.

– Ці гроші нам не потрібні, ми віддамо їх на церкву чи на лікування дітей, які хворіють на рак, – сказала бабуся.

Скаргу Горбатюка та його захисників у Тернопільському апеляційному суді розглянули за одне засідання, яке видалося тривалим, напруженим та емоційним. В суд прийшли потерпілі – мама, бабуся і дідусь вбитої дівчини. З собою вони принесли портрет Тетяни, який вона сама намалювала. Андрій Горбатюк брав участь у засіданні в режимі відеоконференції. Чому в суді не пояснили.

На попередньому засіданні Горбатюк був у залі. Але мати і бабуся вбитої, подали клопотання відкласти засідання за станом здоров’я і тому що стомилися після важкої дороги. Мама дівчини після засідання мало не знепритомніла.

Родичі спеціально приїхали на суд з-за кордону, – бабуся з Італії, мама Світлана Храпко – з Нової Зеландії.

Як розповіла бабуся, дівчина мала вроджену недугу, відтак жінка поїхала за кордон, щоб заробити на її лікування. Через стреси літня жінка погано почувається, втратила зір.

– Таня була моєю єдиною внучкою. Вона співала, танцювала, грала на гітарі, на піаніно, не мала шкідливих звичок, не вживала наркотиків, – каже бабуся. – Вона допомагала людям, ніколи не оминула на вулиці бабусі, яка просила грошей. Вона була дуже добра. Як можна було таке зробити з такою дитиною?

Нагадаємо, що 27-річну тату-майстриню Тетяну Підвашецьку знайшли вбитою у квартирі на вулиці Курбаса у Тернополі 16 квітня 2019 року. На її тілі було 99 колото-ріжучих ран, 74 з яких на шиї. Плями крові були по всій квартирі: на одвірках і стінах. Дівчина захищалася і не була п’яна. Ознак сексуального насильства на тілі не виявлено. Кухонний ніж зі слідами речовини бурого кольору знайшли в кімнаті під журнальним столиком.

За підозрою в убивстві поліція затримала Андрія Горбатюка, який після скоєного начебто втік до Львова. Як з’ясувалося, напередодні він приходив до дівчини і спілкувався у вайбер з її колишнім чоловіком, обговорював пірсинг, який хоче зробити. Сам Горбатюк в суді не заперечив того, що був того вечора у Тетяни, але запевнив, що коли пішов з квартири, то дівчина ще була жива. А до Львова, як каже, поїхав, щоб лікуватися від наркозалежності. Сліди крові на своєму одязі Горбатюк пояснив тим, що дівчина готувала картоплю порізалася і залишила плями на його одежі.

Додатковий резонанс справі створило те, що Андрій вирізняється незвичайною зовнішністю і був давнім знайомим Тетяни та її колишнього чоловіка Руслана, який зробив Андрієві татуаж очей. За залиті чорнилом очі, нарощені ікла, розрізаний язик, ельфійські вуха молодого чоловіка журналісти прозвали “демоном”.

“Наговорив такого, бо було страшно”

В апеляційній скарзі захисники Горбатюка Тарас Боднарчук і Петро Грода просили скасувати вирок місцевого суду і закрити справу. Докази, на їх думку, не доводять винуватість Горбатюка.

– Свідки говорять лише про те, що він був у тій квартирі. А він і не заперечує. Він стверджує про те, що в 22.30 він з квартири вийшов. Суд жодним словом не обґрунтував його дії з 22.00 до 9 ранку. У квартирі вбитої залишилися докази, які не вписані в протокол огляду місця події, – зазначає Грода.

На думку захисників, протокол огляду місця події від 16 квітня 2019 року, є недопустимим доказом, оскільки для проникнення до житла та проведення огляду потрібен був дозвіл суду. У квартирі було виявлено 32 відбитки пальців, з яких лише один залишений Горбатюком, ще 17 відбитків – невідомою особою. А кривавий відбиток сліду низу взуття залишений не тим взуттям, в якому Горбатюк був того вечора.

Потерпілі, їх представник і прокурор апеляційну скаргу Горбатюка та його захисників не підтримали. Вони просили суд вирок суду першої інстанції залишити без змін.

– Чи є питання до обвинуваченого? – сказала суддя.

Потерпіла Світлана Храпко запитала Горбатюка, за що він вбив її доньку.

– З чого ви взяли, що це я зробив? – коротко відповів підсудний.

– Ви в суді першої інстанції визнавали частково свою вину. В чому частковість? – запитала суддя.

– Я не визнавав частково. Просто коли мене затримали, наговорили мені всякої фігні, щоб я визнавав свою вину, бо є всі докази і я в будь-якому випадку сяду, – розповів Горбатюк. – А якщо признаюся, то таким чином отримаю менший строк. А оскільки я був у стані наркотичного сп’яніння і потім довгий час відходив від того стану, мені було страшно від того, що взагалі зі мною станеться, я не мав адвокатів і не мав з ким порадитись, тому я такого наговорив.

Нагадаємо, що під час обрання запобіжного заходу в суді Андрій вину визнавав і говорив, що шкодує, але сам період завдання ножових поранень не пам’ятав. Але, коли слідство завершилось і справа слухалась судом по суті, чоловік вже заперечував вбивство.

Горбатюк суду пояснив, що був у стані наркотичного сп’яніння під час затримання. А раніше в гостях у Підвашецької – ні.

Суддя: На обліку як особа, яка вживає наркотики ви перебували?

Горбатюк: Ой, я навіть не пам’ятаю, та ні, не стояв.

Суддя: А що вживали, коли були у Львові 17 квітня?

Горбатюк: Траву.

Суддя:Яку?

Горбатюк: Та обичну марихуану.

Обвинувачений стверджує, що тоді, коли вбили Тетяну, він поїхав до Львова лікуватися від наркозалежності у реабілітаційний центр, але людина, яка мала його зустріти, не зробила цього. А оскільки вже декілька тижнів не мав мобільного, вирішив придбати його і передзвонити мамі, сказати, що його не зустріли. Але його затримали.

“Під нігтями Горбатюка не було крові вбитої”

Під час судових дебатів захисник Тарас Боднарчук намагався довести, що Горбатюк не вбивав дівчину і доказів недостатньо, щоб вважати його винним.

– Що пояснив Горбатюк суду, коли давав пояснення? 15 квітня близько 22.00 він знаходився у квартирі Підвашецької, вона чистила картоплю та порізала руку, – говорить Боднарчук. – Близько 22.30 він покинув квартиру, при цьому Підвашецька була жива і зачинила за ним двері на ключ. Що відбувалося в цій квартирі потім, він не знає і Підвашецької не вбивав.

На ймовірному знарядді злочину – кухонному ножі відбитків пальців рук Горбатюка не виявлено, під нігтями Горбатюка крові та епітеліальних тканин Підвашецької немає, додає Боднарчук.

– Якби суд досліджував докази, то б виявив, що там практично вся квартира залита кров’ю, – каже він. – Сам ніж, який сторона обвинувачення вважає знаряддям злочину, теж весь в крові. Як під нігті, на руки Горбатюка не потрапила б кров покійної? Це просто неможливо. Разом з тим крові в нього не виявлено. Висновок судмедекспертизи говорить, що людина чинила опір. Разом з тим під нігтями у неї крові та епітеліальних тканин Горбатюка не виявлено. З пояснень таксиста, у Горбатюка була подряпина на обличчі, що можна було вважати, якби він вчинив це правопорушення, то подряпала саме Підвашецька. Але в такому разі в неї під нігтями залишалася б його кров та залишки шкіри..

Потерпіла могла чинити опір, кричати про допомогу. Тим більше ми знаємо, яка звукопроникність у наших будинках, побудованих ще за Союзу. А це саме такий будинок, – каже Тарас Боднарчук. – Зовсім ніхто нічого не чув, що свідчить тільки про одне – або в потерпілої був закритий рот, або вона знаходилась в безсвідомому стані, наприклад, у стані наркотичного сп’яніння. Про що абсолютно жодних досліджень не проведено.

Захисник Петро Грода вважає, що прямих доказів проти його підзахисного нема.

– Події з 22. 30 до ранку, до моменту виявлення трупа, жодним чином не досліджені, жодних обставин, які б пролили світло на ті події, що відбувалося в тій квартирі в той час немає, – додає Грода. – Виходить, що вся доказова база є не прямою, а побічною. І вирок поставлений на підставі побічних доказів. І в даному випадку покази обвинуваченого не спростовані нічим. Суд зробив висновок, що випадково стався на побутовому ґрунті конфлікт. Звідки цей висновок міг взяти суд першої інстанції, якщо в ході судового розгляду про жодний конфлікт, суперечку, образу, якесь не те слово, не йшлося. Що таке конфлікт, який в свою чергу міг потягнути аж до вбивства, причому такого жорстокого? Ми вважаємо, що сам факт ні конфлікту, ні мотивів злочину не доказаний.

Андрій Горбатюк додав, що того вечора приїхав до Тетяни, щоб зателефонувати Руслану Підвашецькому і обговорити з ним пірсинг.

– Ну він мені там очі робив, язик розрізав і тому подібні речі, і я просто хотів поговорити з ним, – сказав обвинувачений. – Я не мав його номера і приїхав тільки для того, щоб поспілкуватися з приводу процедури і як це зробити, от і все. І ніякого конфлікту не було, я зідзвонився з ним поговорив, потім пішов.

Як свідчила у суді першої інстанції мама Тетяни, донька з обвинуваченим не перебували в дружніх відносинах. Ще під час її спільного проживання з чоловіком обвинувачений неодноразово приходив до них, дзвонив у двері, і вона просила чоловіка , щоб той не відчиняв. У розмові з матір’ю Тетяна говорила, що Андрій начебто «наркоман» та «гнила людина». А подруга покійної свідчила, що коли Андрій почав вживати наркотики, то Тетяна їй сказала, що не хоче більше спілкуватися з ним. Андрій все одно приходив і коли вони з Русланом його не впускали, то ночував під дверима квартири.

“Поведінка Горбатюка є способом руйнації“

Потерпілих у справі представляє Василь Притула (брат відомого телеведучого). Він вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

– Захисники зазначають, що Горбатюк не вчиняв цього правопорушення, приблизно до 22.30 перебував в квартирі, пішов. Констатують на основі показів Горбатюка, що Підвашецька порізала палець під час готування картоплі, а коли він пішов закрила за ним двері, – каже Притула. – Будь-якої іншої додаткової інформації від Горбатюка під час розгляду справи судом першої інстанції практично неможливо було отримати тому, що він скористався ст. 63 Конституції і відмовився давати відповіді на додаткові питання і потерпілих, і сторони обвинувачення. Але виходячи з тих показів, які він обрав, на мою точку зору, вони спростовуються не лише показами інших свідків, а вони самі доводять його причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Адвокат потерпілих так трактує показання Горбатюка: він визнав факт перебування в квартирі у період, коли фактично могло статися вбивство, визнав наявність слідів крові Підвашецької на його одязі.

– На кухні, де Підвашецька начебто порізала палець і в неї була кровотеча, немає слідів крові взагалі – ні на підлозі, ні на меблях, – каже Притула. – Ще один момент, на який варто звернути увагу, на протокол огляду трупа, хоча сторона захисну вважає, що це не несе жодного доказового значення. На мою точку зору…. Згідно з протоколом, ми можемо визначити локалізацію тілесних ушкоджень на тілі загиблої. Отже, згідно з висновком експерта, в Підвашецької не було виявлено тілесних ушкоджень, які вона могла сама собі заподіяти. Тобто твердження Горбатюка про те, що вона сама себе могла порізати, спростовується висновком експерта. Він чітко зазначає, що тілесні ушкодження, виявлені на кистях рук – це ушкодження в результаті захисних дій і жодним чином немає відповіді на те, що ці ушкодження вона могла заподіяти сама собі. Тому в даному випадку, на мою точку зору, Горбатюк якраз і дав покази в частині того, що він не заперечує факт наявності крові Підвашецької на його одязі, але викроює інформацію з приводу обставин, за яких ця кров опинилася в нього на одязі.

Скріншоти відеорозмови у Viber з телефону теж мають важливе значення, адже на них видно обличчя Горбатюка, на якому відсутні будь-які тілесні ушкодження. І є показаня таксиста, який наступного дня підвозив Горбатюка до ЦУМу і бачив в нього на обличчі пошкодження, характерні для подряпин від нігтів.

Свідчення цього ж таксиста використовують на підтвердження того, що Горбатюк намагався втекти з Тернополя, щоб відповідальності.

– Я розумію, що це моє припущення, але будь-якого іншого трактування я не знаходжу, – каже Василь Притула. – Тому що твердження, що він їхав лікуватися від наркозалежності і ще й паралельно курив траву, це мабуть, якийсь новітній підхід до лікування.

Перші свідки, які першими зайшли в квартиру і знайшли тіло, спростовують твердження Горбатюка про те, що коли він виходив,то Підвашецька закрила квартиру. Адже свідки повідомили, що квартира була відкрита.

– Якщо сторона захисту стверджує, що Підвашецька була у стані наркотичного токсичного сп’яніння, то чому під час досудового розслідування, під час розгляду справи в суді першої інстанції жодним чином ні разу не піднімали цього питання? – запитує Василь Притула. – Тобто на цей момент висновок експертизи їх влаштовував. На етапі апеляційного розгляду піднімати питання про те, що вона була наркоманка чи токсикоманка, на мою думку, неетично. Я розумію, що позиція сторони захисту – це їхнє право висловлювати точку зору, але інше питання – є огляд місця події, де зазначено, що вся квартиру була в крові і експерт зазначає, що загибла переміщувалася по квартирі. Тобто і в коридорі, і в ванній, і в кімнаті, і під вікном. Я не думаю, що людина в стані сильного наркосп’яніння могла бігати від вбивці по квартирі, і це констатує експерт. Тому висновок сторони захисту, що Підвашецька перебувала без свідомості, на мою точку зору, спростовується навіть оглядом місця події, я вже не говорю про саме заключення експерта.

Представник потерпілих вважає, що вирок правильний.

– Суд застосував найтяжчу міру покарання – довічне позбавлення волі. Чи відповідає це покарання тому діянню? Вважаю, що відповідає, – каже Притула. – На мою думку, там можна було ще додавати кваліфікуючі ознаки, тому у Підвішецької була інвалідність, і є всі підстави вважати, що Горбатюку це було відомо. Поведінка Горбатюка до вчинення кримінального правопорушення, його спосіб життя, на мою точку зору, є способом руйнації. Це людина, яка найперше руйнує власне життя, але коли людина переступила певну межу і зруйнувала ще чиєсь життя, чи має вона право на лояльне відношення? Вважаю, що ні. Якби він хоча б визнав вину та розкаявся. А він своєю поведінкою показує певну зневагу не лише до суду, а й до всього суспільства.

“Я втратила сенс життя”

Про єдину доньку, яку втратила у квітні 2019 року, розповіла під час дебатів її мама Світлана Храпко. Зі слів жінки, Тетяна з дитинства важко хворіла і боролася за своє здоров’я. З 5 років дівчинку дуже боліли руки, вона перенесла численні операції, тривалу реабілітацію. Малюванням і татуюваннями зайнялася за рекомендацією медиків.

– Ми пішли до ортопеда і він сказав, що доньці терміново треба робити операцію, її направили на комісію, де їй одразу призначили групу інвалідності, – пригадує жінка. – Дитина переставала рухати пальчиками, її дуже сильно боліли руки. В дитинстві Таня перенесла 14 операцій, була в апараті Ілізарова (апарат для з’єднання і зрощення перелома – ред).

За словами матері, батько Тетяни пішов з сім’ї, бо не витримав, дивлячись як плаче та страждає дитина. Щоб оплатити лікування та операції внучки, її бабуся змушена була поїхати на заробітки за кордон.

Щоб хвороба не повернулася, за рекомендацією медиків, руки постійно мали бути в русі. Тому Тетяна зайнялася малюванням і татуюванням, вишивала.

– Гляньте, як вона сама себе намалювала. Це було тоді, коли вона ще була в гіпсі, – каже мама, показуючи автопортрет Тетяни. – У неї дуже гарні були роботи, татуювання робила по 6-8 годин, всі були задоволені.

Тетяна закінчила медколедж і мріяла вступит в медуніверситет, щоб стати лікаркою.

– Вона мені говорила, що хоче рятувати людей так, як лікарі рятували її, – каже мама. – Я погодилася знайти репетитора і підготувати її, щоб вона вступила в університет. А він позбавив її життя. А якби вона закінчила університет, скільки б людей вона врятувала.

Рідні Тетяни Підвашецької так і не не почула в суді від Андрія Горбатюка слів каяття і від цього ще більше боляче.

– Коли раніше я приїжджала на суд, я робила відео і він посміхався замість того, щоб поговорити зі мною, – каже Світлана Храпко. – Я вважаю, що він має сидіти довічно, бо розкаяння там не було і не буде. Я знаю, що я емоційна, бо вбили мою дитину. Але я нею жила. Вона для мене все. Якщо його не посадять довічно, подібне може повторитися. Як він міг піднести руку, знаючи, що в неї інвалідність. Він бачив її шрами після швів.

В останньому слові в апеляційному суді Андрій Горбатюк так і не визнав вини, не попросив пробачення і не висловив співчуття.

– Щодо того, що я сміявся. Та мені зовсім не до сміху. Мені тут плакати щодня хочеться, – сказав Горбатюк. – При який сміх може бути мова, коли тебе засуджують за те, чого ти не робив.

– Адвокат говорив, що вона мене боялася, – це не має сенсу. Якби вона мене так сильно боялася, то чи впустила б мене до себе додому, якщо я така погана людина? – запитує Андрій. – Дуже багато говорили, що я такий поганий, бо вживав наркотики. Так, у мене була така проблема, але це мене не робить поганою людиною. Я до всіх людей дуже добре ставлюся.

Як мотивує своє рішення апеляційний суд

Апеляція погодилася із винуватістю Горбатюка. Але, як вважає суд, заслуговують на увагу аргументи захисту щодо невиправданої суворості призначеного покарання. Довічне позбавлення волі передбачено за скоєння особливо тяжких злочинів і лише в деяких випадках.

Суд вважає, що у вироку не наведено переконливих мотивів для довічного позбавлення волі і чому не можна призначити позбавлення волі на певний строк. У судовому рішенні начебто не пояснюється, чому Горбатюк становить особливу небезпеку для суспільства.

Враховуючи особу винного, молодий вік, відсутність негативних характеристик та судимостей і позицію прокурора у суді першої інстанції (просив для обвинуваченого 15 років в’язниці – ред.), колегія суддів вирішила за можливе пом’якшити покарання до 15 років тюремного покарання.

Посилання захисту та обвинуваченого на те, що окрім одного відбитку пальця руки Горбатюка в квартирі було вилучено ще 17 слідів пальців рук, які залишені невідомими особами, на думку суду, не є доказом невинуватості. По-перше, в квартирі на момент вбивства потерпіла робила ремонт із залученням майстрів, тому з великою ймовірністю сліди пальців рук могли бути залишені ними; по-друге, Тетяна була майстром татуажу, що говорить про певну кількість знайомих, які могли періодично її відвідувати з цього приводу.

Автор: Євгенія Цебрій; «Судовий репортер»