Истории жителей казахского города Талдыкорган, которые не участвовали в протестах, но были застрелены, в том числе военными

Власти Казахстана продолжают преследовать тех, кого считают причастными к январским протестам и беспорядкам в нескольких городах. Утром 18 января стало известно, что в отношении них заведены почти 700 уголовных дел по тяжким и особо тяжким статьям, в том числе 44 уголовных дела по «актам терроризма».

Власти подтвердили, что 695 человек арестованы по уголовным статьям, а более тысячи человек отбывают административный арест. Также было объявлено, что только в Алматы во время январских событий погибли 149 гражданских лиц (точное количество погибших в других городах пока уточняется). Но при этом власти предпочитают не раскрывать, сколько погибших были не мародерами, а обычными горожанами, которые никак не участвовали в беспорядках и стали случайными жертвами применения оружия со стороны военных и других силовиков.

Казахская служба Радио Свобода собрала несколько историй таких погибших в Талдыкоргане. Их семьи оплакивают смерть родных и задаются вопросом: будет ли привлечен к ответственности за гибель людей кто-то из стрелявших? Надежды на это не очень много, хотя как минимум в двух групповых случаях гибели людей власти уже признали, что солдаты «превысили полномочия».

Город Талдыкорган находится в Алматинской области, протесты там начались 3 января. Полиция в первый день протестов разогнала около десятка активистов, которые собрались в центре города. Протесты и митинги продолжались до вечера 6 января.

Юрист Палаты юридических консультантов Алматинской области Берден Кадыр, который со стороны наблюдал за ситуацией, говорит, что среди протестующих были люди всех возрастов и у них не было оружия.

«У них не было оружия. Теперь их считают «террористами», – подчеркивает он. По его словам, силовики все это время запугивали мирных митингующих, выходили к ним со щитами, распыляли газ и пытались препятствовать проведению митингов.

Аким Алматинской области Канат Бозумбаев также пытался остановить людей, которые днем 5 января собрались у областного акимата. Однако в попытке успокоить людей чиновник употребил нецензурное выражение «Слушай, ёпт!», чем еще больше разозлил протестующих. В этот же день в Талдыкоргане при помощи грузовика повалили памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву: верхнюю часть расколовшейся скульптуры символически «повесили» перед акиматом.

Волнения в центре Талдыкоргана утихли 6 января, после этого полиция и военные начали в городе «контртеррористическую операцию». В Талдыкоргане, как и во всей Алматинской области, были введены режим чрезвычайного положения и комендантский час. Жители города старались не выходить в эти дни на улицу, но несколько человек все-таки стали случайными жертвами.

«Не было предупреждения. Стреляли со стороны маленького проулка, где находится СИЗО»

В машину, в которой ехали домой супруги Кайрат и Лаура Нургалиевы и их друг Андрей Карпиленко, неизвестные стреляли около 20 часов 7 января. Кайрат и Андрей скончались на месте, Лаура получила два ранения, но выжила.

После выписки из больницы женщина рассказала, что, когда они выезжали из дома, не знали, что в Талдыкоргане комендантский час вступит в силу уже с 20 часов. Официальные СМИ сообщали, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение в Алматинской области на период с 5 января до 19 января с введением комендантского часа с 23:00 до 7:00. Но некоторые СМИ (Vlast.kz, Tengrinews.kz, Sputnik.kz) в Казахстане сообщали, что в Талдыкоргане комендантский час начинает действовать с 20:00. И именно эти сообщения оказались правдой.

Нургалиевы днем 7 января поехали навестить дочь, а на обратном пути решили свернуть и заправить машину на АЗС.

«Мы ехали по главной улице. Внезапно слева раздался выстрел. Я сидела сзади и сразу повалилась вправо. Я почувствовала, что моего мужа ранили, потому что он не справился с управлением и машину повело в сторону, – рассказывает Лаура. – Я попыталась выправить руль и выйти на проспект перед нами, но не удалось. Наша машина проехала зигзагом примерно на 100 метров и остановилась, когда упала в арык».

Лаура и мать погибшего Кайрата Нургалиева показывают место происшествия. Старая машина все еще стоит там же, где остановилась в тот день. Ее переднее левое колесо угодило в арык, на машине видны следы от пуль.

Лаура рассказала, как, получив ранение, выбралась из машины.

«Я открыла дверь и упала в арык. Я боялась, что стрельба продолжится, поэтому проползла метров 200 по арыку и вышла на главную улицу», – говорит она.

Женщина вышла на главную улицу и позвала на помощь своих родственников. Они забрали ее домой и вызвали скорую помощь. Но ни полиция, ни «скорая» в тот вечер так и не приехали. Один из ее родственников рискнул нарушить комендантский час и отвез Лауру в больницу на своей машине, хотя и боялся, что его тоже могут застрелить. Подъехать к машине, в которой лежали погибшие Кайрат и Андрей, ни Лаура, ни ее родные в тот день так и не решились.

«Машина стояла заведенной до утра. Никто не подошел к погибшим Кайрату и Андрею», – плачет вдова. По ее словам, на улице, на которой их обстреляли, не было ни блокпостов, ни знаков, запрещающих ходить.

«Не было даже предупреждения. Стреляли со стороны этого маленького проулка, где находится СИЗО. Это видно по окнам в этом месте, стреляли только с левой стороны, только со стороны СИЗО», – говорит Нургалиева. Когда видеооператор Азаттыка Санат Нурбеков начал снимать обстрелянную машину с места, откуда виден СИЗО, вооруженные военные сделали ему знак руками, чтобы он ушел.

16 января в Южном региональном военно-следственном управлении МВД Казахстана Лауре Нургалиевой подтвердили, что «Кайрат Нургалиев и Андрей Карпиленко были обстреляны военнослужащими в/ч 18404» и действия военных подпадают под статью 451 УК РК, пункт 1, часть 2, – «Превышение власти».

Лаура и Кайрат Нургалиевы были женаты пять лет. Мать Кайрата Татьяна подчеркивает, что ее сын не выходил на митинги в Талдыкоргане и погиб от случайной пули.

«Стреляли так, как будто удовольствие от этого получали!»

Восьмого января в Талдыкоргане произошла еще одна трагедия. Военные открыли огонь по автомобилю, в котором ехали супруги Нурболат Сейткулов, Алтынай Етаева и их 15-летняя дочь Нурай. Все трое погибли на месте.

По словам Ляйли Етаевой, сестры погибшей Алтынай Етаевой, Нурболат и его жена также были в гостях и пытались вернуться до наступления комендантского часа. Однако, как и Нургалиевы, не знали, во сколько он начинается.

«Никто из нас не знал, что комендантский час начинается с восьми вечера. По телевидению объявляли, что с 23 до 7 часов утра. Какой бы канал ни включали, везде так говорилось. Наверное, так думали и Болат с Алтынай в тот день, – рассказывает сестра погибшей женщины. – Нурай – единственная дочь Болата и Алтынай. Они долгое время не могли зачать ребенка и буквально выпросили ее у Бога, когда им было по 36-37 лет. Без своей Нурай они даже есть не могли, Нурай росла умницей».

Один из родственников погибших отвез журналистов к месту гибели семьи. По его словам, по машине стреляли сзади. На месте трагедии видны следы крови и осколки стекол, а также следы от колес автомобиля: он остановился после того, как врезался в дерево. Рядом с местом обстрела находятся только жилые дома: в этом районе нет стратегических объектов, требующих спецохраны. Однако на первом этаже одного из домов расположен полицейский участок. В участке находились вооруженные сотрудники полиции, но они заявили, что ничего не знают о стрельбе по машине.

По словам Салтанат Етаевой – другой сестры погибшей Алтынай, по машине стреляли военные, и у раненых не было шанса выжить.

«Стреляли военные. Там стояли бойцы ОМОНа, «Арлана» и солдаты десантных войск из Капшагая. Стреляли так, как будто удовольствие от этого получали. На телах живого места не осталось, даже не позволили их увидеть, – рассказывает женщина о погибших родных. – Нас заставили заплатить моргу по 30 тысяч тенге за человека. Сказали, что нужно приобрести полиэтилен, потому что они все еще истекали кровью. Это ужасно! Кто за это ответит? Кто виноват?»

В Южном региональном военно-следственном управлении МВД Казахстана подтвердили родственникам погибших, что по машине стреляли военные (в письме сказано, что 8 января около 20 часов по машине был открыт огонь) и действия военнослужащих носили «преступный характер». Письмо от руководства войсковой части было написано 9 января. Однако следователи упирают на то, что обстрелянная машина якобы не подчинилась приказу военных остановиться во время уже начавшего действовать комендантского часа.

«Молодой человек и лошадь застрелены солдатами»

Юрист Берден Кадыр рассказывает, что вблизи войсковой части на окраине Талдыкоргана в те же дни был застрелен всадник. Он тоже не принимал никакого участия в протестах, а просто ехал мимо воинской части:

«Молодой человек и его лошадь были застрелены нашими солдатами. Посмотрите на это, что это за ужас?!» – говорит Кадыр, показывая фото в смартфоне. По словам юриста, всадник ехал по своей земле: его земельный участок находится рядом с войсковой частью (в 200-300 метрах от нее), застреленный был собственником участка.

«Родственники погибшего три дня не могли забрать труп, так как военные издалека сигнализировали, что будут стрелять в случае их приближения», – говорит Берден Кадыр. По его словам, власти пока не возбуждали уголовное дело по факту гибели человека у воинской части. убитых во время беспорядков в Казахстане требуют тщательного расследования

Крупнейшие мирные протесты в новейшей истории Казахстана начались в начале января в Жанаозене и других городах. Они завершились 5 января беспорядками в нескольких городах, в первую очередь Алматы. В Алматы было подожжено здание акимата, разграблены и разгромлены магазины и отделения банков. Сообщается о разгроме акиматов еще в нескольких городах. После начала беспорядков по всему Казахстану было объявлено чрезвычайное положение и отключен интернет.

Выступая с обращением 7 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что порядок в стране, в том числе в Алматы и Алматинской области, восстановлен, но «борьба с террористами продолжается». Он сообщил, что «приказал правоохранительным органам стрелять без предупреждения на поражение». Точное число погибших во время январских событий, в том числе от рук силовиков, власти Казахстана до сих пор не раскрывают.

Автор: ; Настоящее время