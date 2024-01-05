Розслідування НАБУ щодо корупції екскерівника ДСНС Сергія Крука: що відомо на сьогодні

У серпні 2022 року, за пів року від початку повномасштабного вторгнення, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, якою на той час керував рівнянин Сергій Крук, вирішила придбати за 1 мільярд 370 мільйонів гривень спеціальну техніку.

За місяць органи правопорядку відкрили кримінальне провадження, в якому фігурують Сергій Крук та деякі інші працівники ДСНС.

НАБУ та САП проводять досудове розслідування щодо корупції та зловживань службовим становищем і кажуть, що спецтехніку хотіли придбати за завищеними цінами, а різницю розподілити між держслужбовцями та підприємцями.

Про це журналісти видання «Четверта влада» дізнались із ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду за 27 лютого 2023 року, де йдеться про арештовані телефони Сергія Крука та докази, які там знайшли детективи НАБУ. Розказуємо про деталі справи.

Держслужбовцям – 10% від переплати

Сперш про саму закупівлю. Як встановили органи правопорядку, підприємець (ім’я якого в ухвалі не названо), знаючи про закупівлю ДСНС, вступив у змову з держслужбовцями Міністерства внутрішніх справ та ДСНС, яке підпорядковане згаданому міністерству.

Підприємець, за версією слідства, домовлявся, що забезпечить продаж спеціальної техніки через підконтрольні йому юридичні особи за завищеними цінами.

«Учасники організованої групи сформували комерційні пропозиції зі штучно завищеними цінами на 25-30%, чим створили умови для подальшого виведення бюджетних коштів та спричинення тяжких наслідків для держави», – йдеться в ухвалі суду з посиланням на правоохоронців.

Держслужбовцям начебто пообіцяли 10% від переплати.

В ухвалі суду згадано, що до «справи» голову ДСНС Сергія Крука залучили посадові особи МВС.

Крук, у свою чергу, залучив директора департаменту матеріально-технічного забезпечення та логістики ДСНС, а також його заступника. Пізніше до справи доєднались перший заступник та заступник голови ДСНС.

В ухвалі йдеться, що бізнес-партнер раніше згаданого підприємця вступив у змову із головою ДСНС Сергієм Круком, щоб той пролобіював підписання договору на придбання спецтехніки.

Хто продавав спецтехніку

В ухвалі суду згадано два товариства: «Техно Трейн» та «НВК «Патрон Демайнінг». Саме ці компанії стали офіційними постачальниками.

Зареєстровані товариства за однією адресою: місто Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема, будинок 4/26, офіс 936.

ТОВ «Техно Трейн» має основним КВЕДом оптову торгівлю іншими машинами й устаткуванням.

Головний бухгалтер, засновник та власник товариства – Сергій Кривий.

Згідно з даними із порталу «Судова влада», Сергій Кривий станом на квітень 2023 року був підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення за 369 статтею Кримінального кодексу України – надання неправомірної вигоди службовій особі.

Як йдеться в ухвалі Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, він надав 400 тисяч доларів хабаря заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Станом на час вчинення злочину, в кінці січня 2023 року, це було приблизно 14 мільйонів 627 гривень. Більш детально про те, за що саме був цей хабар, писали колеги із «Наших грошей».

Сергія Кривого суд відправив у СІЗО. У Державному реєстрі судових рішень йдеться про те, що його тримали під вартою як мінімум до 15 травня 2023 року.

Захисником Сергія Кривого на суді був дніпровський адвокат Андрій Сербін, який також є власником та директором ТОВ «НВК «Патрон Демайнінг».

Сам Андрій Сербін, відповідно до ухвали, проходив по тому ж кримінальному провадженні. У Сербіна детективи НАБУ арештували 920 тисяч гривень та 38 тисяч 700 доларів, проте станом на травень 2023-го підозру йому не оголошували.

Видалені переписки щодо злочину

Під час обшуків у приміщенні ДСНС у січні 2023-го детективи НАБУ вилучили два телефони Сергія Крука: «Iphone 13 mini» та «13 Pro Max».

У телефоні «Iphone 13 mini» детективи НАБУ знайшли у месенджері «WhatsApp» видалені повідомлення з листування з абонентом, що підписаний як «заступник» (ім’я в ухвалі приховано. – Ред.). Там була фотокопія документа з переліком обладнання, постачальником якого є ТОВ «Техно Трейн».

У документі описували поставку 17 одиниць продукції на загальну суму 162 мільйони 264 тисячі 571 гривню.

У тому ж чаті знайшли ще одну фотокопію документа з переліком обладнання від постачальників ТОВ «Техно Трейн» та ТОВ «НВК «Патрон Демайнінг». Там вказано, що «Техно Трейн» поставив три одиниці продукції. А біля НВК «Патрон Демайнінг» – у графі «виділено коштів» – вказано суму 226 мільйонів 262 тисячі гривень.

Також там були фотокопії двох листів ТОВ «НВК «Патрон Демайнінг», адресованих до Головного управління ДСНС у Луганській області, із назвою «Щодо погодження умов договору».

Ще на мобільному телефоні Iphone 13 Pro Мах у розділі «Фотографії» знайшли чотири фото аркушів паперу А-4, на яких намальовані таблиці із різними грошовими сумами.

Також у «WhatsApp» у чаті з непідписаним абонентом були повідомлення зі зазначеними сумами та товарами, за які вже сплатили.

Арешт на телефони наклав Вищий антикорупційний суд. У лютому 2023-го Сергій Крук та його адвокат просили Вищий апеляційний суд зняти арешт. Але судді залишили скаргу без задоволення.

Що з кримінальним провадженням нині

Національне антикорупційне бюро України у відповідь на наше звернення повідомило, що досудове розслідування за цією справою тривало більше року: з 26 вересня 2022-го і завершилось 9 жовтня 2023-го.

У НАБУ розповіли, що за фактами можливого вчинення кримінальних порушень службовими особами ДСНС з цього кримінального провадження виділили ще одне провадження.

Станом на середину грудня 2023-го розслідування ще тривало.

Нікому із представників ДСНС, додали у НАБУ, підозру у вчиненні злочину не повідомляли.

Ми хотіли запитати у Сергія Крука про кримінальне провадження та чи вважає він себе винним. Але він, почувши хто телефонує, просто мовчав у слухавку. На другий дзвінок не відповів. Ми залишили запитання у телеграмі, Сергій Крук переглянув їх, але не відповів.

Звільнення ДСНСників

25 серпня 2023 року Кабінет Міністрів звільнив Сергія Крука з посади голови ДСНС.

Головне фото на фейсбук-сторінці ексголови ДСНС Сергія Крука

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі написав:

«Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть ухвалені додаткові кадрові рішення. Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі».

На фейсбук-сторінці Сергій Крука пише досі, що він працює в ДСНС. У пресслужбі ДСНС нам повідомили, що після його звільнення з посади голови він більше в службі не працює.

29 серпня стало відомо про звільнення Максима Грицаєнка з посади першого заступника голови ДСНС, а 29 вересня звільнили заступника голови ДСНС Сергія Трегубенка.

Колишній заступник голови ДСНС Сергій Трегубенко (праворуч) та перший заступник Максим Грицаєнко. Фото із сайту ДСНС та медіа «Українські новини»

«Четверта влада» у 2022 році робила досьє про Сергія Крука, який на той час виконував обов’язки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Тоді з’ясували, що у його рідних багато нерухомості.

А найбільше відзначалась його теща – Тамара Крицко. Жінка на той час працювала директоркою сільського будинку культури і в 2021-му отримувала три тисячі гривень зарплати на місяць.

У 2016 році теща Крука замовила будівництво у котеджному масиві на Макарова-Пржевальського у Рівному. Також у неї було три квартири в обласному центрі та мільйонний капітал у будівельній фірмі.

Автор: Валерія Хомич

Джерело: «Четверта влада»