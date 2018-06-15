Дизайнерские хитрости - как с помощью карниза визуально увеличить комнату

Карниз для комнаты влияет не только на восприятие интерьера, но и на размер окна, высоту потолка. Выбирая крепление для штор, не стоит забывать о его прямом назначении.

Каждая из конструкций на рассчитана на определенную нагрузку, имеет отдельное значение – хорошо удерживает гардины, обеспечивает легкую и надежную работу деталей. Как отмечают эксперты компании Текстиль Контакт, которая занимается производством и продажей тканей, грамотно подобранное изделие может сделать помещение объемным, расширить узкие стены.

Потолочные крепления

Подвешенная у потолка штора значительно увеличивает расстояние до пола, отмечают специалисты компании. Профильные карнизы бывают различного размера и подходят для любого окна. Конструкция проста в использовании, оснащена специальными приспособлениями для закрывания. Это позволяет исключить касание штор руками. На карнизы из нескольких профилей можно повесить сразу 2 или 3 разноцветные шторы. В пример представители компании приводят изделия https://tk.ua/ru/catalog/gotovye-izdeliya/karnizy.html которое имеет следующие преимущества:

Огромный ассортимент. Можно подобрать карниз в тон элементов интерьера;

Возможность обтянуть тканью, сделать максимально незаметным;

Подойдет для нестандартных окон, стен, ниш и прочих элементов декора;

Легко монтируется, крепится к потолку при помощи саморезов.

Удлиненные карнизы для окон

Визуально увеличить узкое окно можно при помощи удлиненного карниза. Для этого надо выбрать изделие такого размера, чтобы часть штор накладывалась на стены. От назначения комнаты зависит толщина штанги и тип креплений. Кухонное окно увеличивать лучше при помощи тонкого карниза из пластиковых полимеров или струнного алюминиевого изделия. По бокам заглушить небольшими декоративными наконечниками. Такому карнизу предстоит удерживать легкие воздушные занавески. Следует также учесть ширину подоконника, размер батарей.

В жилую комнату (гостиную, спальню) можно повесить массивный длинный карниз. Если в помещении несколько окон, подойдет общий держатель для штор. Это позволит занавескам двигаться не только в пределах своей зоны, но и по всей длине штанги. В погоне за простором нельзя забывать об удобстве и функционале. На длинном карнизе должно быть достаточно креплений, будь то кольца, тканевые петли, магнитные клипсы или люверсы.

Влияние цвета

В формировании общего взгляда на комнату немаловажную роль играет цвет карниза. При выборе следует опираться на палитру стен и размер окон, недостатки которых надо задекорировать. В помещениях с низкими потолками лучше использовать изделия от Текстиль Контакт под цвет штор. Это сочетание визуально приподнимает проем, выгодно меняет пропорции.

Беспроигрышный вариант для увеличения помещения – карниз в цвет потолка. Он становится не заметным и не отвлекает на себя лишнее внимание. Для полной гармонии следует подбирать конструкцию в тон дверным ручкам, люстре.