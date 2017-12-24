В Стамбуле застрелен «вор в законе» Дато Панкисский

«Законник» принадлежал к клану Тариэла Ониани, который давно враждует с кланом находящегося сейчас в СИЗО «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой). Убийство может быть местью клана Шакро Молодого за покушение на его племянника Дато Краснодарского в 2011 году.

Известный в криминальных кругах под кличкой «Дато Панкисский» вор «в законе» Давид Алханишвили 22 декабря был застрелен неустановленными лицами в Стамбуле. Прибывшим на место происшествия медикам Скорой помощи не удалось спасть жизнь 36-летнего «законника».

По некоторым данным, убийство Алханишвили является кровной местью за покушение в 2011 году членами «воровского» клана Тариэла Ониани на племянника Захария Калашова (Шакро Молодой) Давида Озманова (Дато Краснодарский). В 2011 году в Бельгии на «воровской правилке» Дато Краснодарскому было нанесено множество ножевых ранений. На племянника Шакро Молодого непосредственно напали Роин Углава (Матевич), Ираклий Каличава (Хуту) и Гия Гурчиани (Сван). Таким образом клан Ониани-Джангвеладзе наказал Озманова за подпись под «прогоном» по Тариэлу Ониани.

Убитый Алханишвили не играл в «правилке» Дато Краснодарского ключевой роли, однако за участие в ней в 2012 году он вместе с также присутствовавшим при расправе над Озмановым Акакием Тугуши (Энцо Батумский) был «коронован» на «сходке» в Дубае.

Стоит отметить, что некоторое время назад также в Турции было совершено покушение на кутаисского вора «в законе» Гочу Алпаидзе, известного под кличкой «Алфасона», в результате которого Алпаидзе получил тяжелые ранения. В организации покушения на Алфасону подозревают еще одного представителя клана Шакро Молодого Нодари Асояна (Нодар Руставский). Известно, что «законники» не поделили интересы в Ростовской области, которую до недавнего времени контролировал Нодар Руставский.⁠ // Преступная Россия