Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

В Стамбуле застрелен «вор в законе» Дато Панкисский

23.12.2017 17:31

«Законник» принадлежал к клану Тариэла Ониани, который давно враждует с кланом находящегося сейчас в СИЗО «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой). Убийство может быть местью клана Шакро Молодого за покушение на его племянника Дато Краснодарского в 2011 году.

Известный в криминальных кругах под кличкой «Дато Панкисский» вор «в законе» Давид Алханишвили 22 декабря был застрелен неустановленными лицами в Стамбуле. Прибывшим на место происшествия медикам Скорой помощи не удалось спасть жизнь 36-летнего «законника».

В Стамбуле застрелен «вор в законе» Дато Панкисский

По некоторым данным, убийство Алханишвили является кровной местью за покушение в 2011 году членами «воровского» клана Тариэла Ониани на племянника Захария Калашова (Шакро Молодой) Давида Озманова (Дато Краснодарский). В 2011 году в Бельгии на «воровской правилке» Дато Краснодарскому было нанесено множество ножевых ранений. На племянника Шакро Молодого непосредственно напали Роин Углава (Матевич), Ираклий Каличава (Хуту) и Гия Гурчиани (Сван). Таким образом клан Ониани-Джангвеладзе наказал Озманова за подпись под «прогоном» по Тариэлу Ониани.

Убитый Алханишвили не играл в «правилке» Дато Краснодарского ключевой роли, однако за участие в ней в 2012 году он вместе с также присутствовавшим при расправе над Озмановым Акакием Тугуши (Энцо Батумский) был «коронован» на «сходке» в Дубае.

Стоит отметить, что некоторое время назад также в Турции было совершено покушение на кутаисского вора «в законе» Гочу Алпаидзе, известного под кличкой «Алфасона», в результате которого Алпаидзе получил тяжелые ранения. В организации покушения на Алфасону подозревают еще одного представителя клана Шакро Молодого Нодари Асояна (Нодар Руставский). Известно, что «законники» не поделили интересы в Ростовской области, которую до недавнего времени контролировал Нодар Руставский.⁠ // Преступная Россия

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...