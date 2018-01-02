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Киевлянин стрелял в избивших его шумных соседей

02.01.2018 14:47

В результате происшествия пострадали 4 человека

В жилом доме Киева в подъезде была открыта стрельба из-за конфликта между соседями. Огнестрельные ранения получили три человека, а стрелок - многочисленные гематомы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

ГУ НП в Киеве

Инцидент произошел на улице Мартиросяна.

"Выяснилось, что один из жильцов дома пожаловался на шум в квартире соседа, который мешал спать его ребенку. По словам 41-летнего мужчины, компания отреагировала на замечания агрессивно и начала его бить. Тогда киевлянин схватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов. В результате конфликта осязательные огнестрельные ранения получили двое мужчин и женщина, у стрелка - многочисленные гематомы", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли три гильзы, пистолет для отстрела резиновых пуль и документы на оружие.

Открыто два уголовных производства по предварительной квалификации по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. // 112.ua

 

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