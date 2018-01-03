В Ровно водитель протаранил бетонный забор, повредив 25 автомобилей

В результате ДТП в Ровно, где водитель иномарки протаранил бетонный забор за пределами проезжей части и повредил 25 транспортных средств, по факту нарушения ПДД было начато досудебное расследование.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила спикер Нацполиции в Ровненской области Любовь Белаш.

"По факту нарушения ПДД полиция начала досудебное расследование по ч. 1 статьи 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что повлекло нанесение телесных повреждений средней тяжести, - ред.)", - сказала она.

Белаш также рассказала о состоянии водителя после ДТП.

"Ему провели операцию, угрозы его жизни нет", - добавила она.

Фото: Полиция Ровно

В полиции добавили, что водитель иномарки не выбрал безопасную скорость, в результате чего не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор, повредив 15 метров забора.

Ранее сообщалось, что в Ровно автомобиль протаранил забор, в результате чего были повреждены 25 автомобилей. Кроме того, пострадало двое пассажиров, которые находились в салоне. По предварительным данным, водитель и пассажиры иномарки находились в состоянии алкогольного опьянения.