В России капитан полиции убил жену 48-ю ударами ножа

5 января в деревне Голубое Солнечногорского района Подмосковья был обнаружен труп женщины со следами насильственной смерти. "В тот же день по подозрению в совершении преступления задержан муж погибшей - 38-летний сотрудник ГУНК МВД России, капитан полиции", - сообщает официальный сайт МВД РФ.

С октября 2005 года по май 2016 года он проходил службу в подразделениях ФСКН России. В июне 2016 года, после упразднения этого ведомства, бывший наркополицейский "в ходе организационно-штатных мероприятий был зачислен в штат МВД России в упрощенном порядке". С октября 2005 года по май 2016 года он проходил службу в подразделениях ФСКН России. В июне 2016 года, после упразднения этого ведомства, бывший наркополицейский "в ходе организационно-штатных мероприятий был зачислен в штат МВД России в упрощенном порядке".

После убийства жены полицейского была проведена служебная проверка. По ее результатам капитана уволили из органов внутренних дел "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции". Руководители стража порядка привлечены к дисциплинарной ответственности, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время собранные материалы переданы в следственные органы. "По предварительным данным, мотивом преступления послужила ревность", - добавила Ирина Волк.

Ревнивый полицейский "вывозил жену в лес", но дело замяли

Подробности расправы приводит газета "Подмосковье сегодня" . По ее данным, от рук подозреваемого Сергея Г. погибла его 28-летняя жена и мастер шугаринга (эпиляции с помощью сахарной пасты) Елена Верба. Женщине нанесли 48 ножевых ранений. Елена, согласно выводам судмедэкспертов, скончалась от эмболии - ее горло было перерезано от уха до уха.

Тело потерпевшей обнаружил на кровати ее семилетний сын. В тот же день Сергей позвонил в дежурную часть полиции Солнечногорска и сказал: "Приезжайте. Я убил свою жену".

Адвокат матери погибшей Антон Матюшенко подтвердил информацию, что преступление совершено на почве ревности.

Елена и Сергей жили душа в душу, купили в ипотеку квартиру в деревне Голубое, мечтали о втором ребенке, пишет "Подмосковье сегодня". В последнее время они собирались усыновить сироту из детдома.

Летом из армии вернулся крестник Елены. Она устроила по этому поводу семейное торжество. Однако во время праздника Сергей прилюдно закатил скандал, обвинив жену в связи с "дембелем".

"Елена сказала ему, что не потерпит такого отношения и подаст на развод. Муж извинился и пригласил ее в знак примирения в лес за грибами. Девушку удивило, что супруг надел в тот день вещи ее умершего отца. Возможно, это была символика", - говорит адвокат Матюшенко.

В лесу Сергей вытащил жену из машины, повалил в канаву и приставил нож к ее боку. Она умоляла не убивать ее. Тогда полицейский убрал оружие.

Елена добралась до дома на попутках и сразу обратилась в травмпункт - у нее была вывихнута нога. Медики передали информацию о нападении на женщину в полицию.

"Полицейские просили Елену не давать делу ход", - утверждает адвокат. А с Сергеем провел профилактическую беседу участковый, после чего тот принес извинения Елене и ее матери.

Через некоторое время сын сообщил Елене, что отец якобы настраивает его против нее. "Мама плохая, она скоро нас бросит", - передавал мальчик слова отца. Елена стала готовить документы на развод. А Сергей просил ее одуматься и угрожал, что не отдаст ей ребенка.

4 января в 23:00 Елена уложила сына спать и легла сама. А утром мальчик пошел к ее кровати и увидел окровавленное тело матери. Около двух часов ребенок пытался дозвониться отцу. Когда тот наконец взял трубку, мальчик сказал: "Папа, мама порезалась и спит. Приезжай, пожалуйста".

Сергей приехал и сам вызвал полицию.

В настоящий момент он арестован. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Примечательно, что полицейские передали ключи от квартиры, где было совершено преступление, и ребенка родителям Сергея Г. По словам Матюшенко, те отказываются отдавать мальчика матери Елены, утверждая, что она "воспитала проститутку и плохо повлияет на ребенка".

Добавим, месяц назад в другом подмосковном городе Серпухов ревнивец тоже учинил расправу над женой, которую заподозрил в измене. Подобно Сергею, 26-летний семейный психолог Дмитрий Грачев вывез 25-летнюю супругу Маргариту в лес, где топором отрубил ей кисти рук со словами "Ты не будешь гладить детей, а ты же их так любишь!"

Затем садист отвез искалеченную жену в больницу. Медикам удалось пришить только одну из кистей.

В ходе расследования выяснилось, что Дмитрия давно терзала ревность. Однажды он уже вывозил супругу в лес, а также приставлял нож к ее горлу. После этого Маргарита обращалась в правоохранительные органы, но безрезультатно.