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Мать и двое 5-летних детей погибли на Харьковщине в результате пожара

14.01.2018 15:56

В Харьковской области на пожаре в частном доме погибли три человека, среди которых двое пятилетних детей. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Отмечается, что пожар произошел в частном жилом доме на ул. Комаровской в пос. Новая Водолага Харьковской области.

пожар

"По результатам проведения разведки стало известно, что огнем охвачены коридор, одна из комнат дома и кухня. В некоторых местах прогорело деревянное перекрытие. В комнате, где возгорания не было, но было много дыма, спасатели обнаружили трех людей: 42-летнюю мать и двух ее 5-летних детей (мальчика и девочку). Они не подавали признаков жизни", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, общая площадь пожара составила 50 кв. м. Спасатели отмечают, что в 23:07 возгорание полностью ликвидировали. На пожаре работали 2 единицы техники и 9 человек личного состава ГосЧС. Причину пожара выясняют. // 112.ua

 

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