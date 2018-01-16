В Мукачеві квартирний шахрай ошукав жінку на понад 1,6 млн. грн.

Мукачівською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно 32-річного мешкнця м.Мукачева за ч.4 ст.190, ч.1 ст. 209 КК України - шахрайство, тобто придбання права на майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме вчинення правочину з майном одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також набуття коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Зокрема, у липні 2016 року закарпатець, маючи намір заволодіти квартирою в м.Мукачево розробив шахрайську схему, яка передбачала декілька етапів, у тому числі залучення підставної особи для реалізації свого злочинного умислу та відведення від себе підозри.

Так, підозрюваний, через інших осіб, подав до суду заяву про визнання права власності на майно, в рамках якої особисто надавав суду неправдиву інформацію та підроблені документи, що сприяло ухваленню рішенню на його користь. У подальшому, з метою набуття права добросовісного набувача, уклав цивільно-правові договори з нерухомістю, внаслідок чого спричинив потерпілій матеріальних збитків на суму понад 1,6 млн грн., що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та складає особливо великі розміри, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua