На военном объекте в Днепре застрелился солдат-срочник

17 января на улице Строителей на территории охраняемого объекта произошло самоубийство. Погибшим оказался парень 1998 года рождения, который находился на срочной службе.

По предварительной информации, около 16:30 солдат выстрелил себе в голову из автомата Калашникова. Об этом Информатор сообщает с места события.

На месте происшествия не обнаружили никаких предсмертных записок. Причины инцидента выясняются.

На территории охраняемого объекта, которым, по предварительной информации, оказалась воинская часть, работали следователь, патрульная полиция и СМЭ. На территорию журналистов не пустили, вход охраняли мужчины в военной форме с оружием. Территория объекта была ограждена забором с колючей проволокой.