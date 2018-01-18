На Чернігівщині СБУ викрила на хабарі посадовця Держприкордонслужби

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника одного з відділень Чернігівського прикордонного загону.

Правоохоронці встановили, що капітан налагодив схему отримання «прибутку» за безперешкодне ввезення на територію України тютюнових виробів. Сума неправомірної вигоди визначалася залежно від кількості «товару».

За інформацією спецслужби, посадовець незаконно отримував майже п`ятдесяти тисяч гривень щомісяця.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника в обласному центрі під час отримання хабара у розмірі майже сім тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення можливої причетності посадовця до інших фактів протиправних дій.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України