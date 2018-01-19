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В Мариуполе ссора экс-супругов закончилась убийством женщины и самоубийством мужчины

19.01.2018 02:25

Тело жительницы Мариуполя с ножевыми ранениями обнаружила мать убитой и вызвала полицию. Правоохранители сразу установили личность подозреваемого, а нашли его повешенным в соседнем доме, сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает.

В полицию обратилась 58-летняя жительница, которая пришла домой и увидела свою дочь убитой. На место преступления выехал весь личный состав уголовного розыска Центрального отдела полиции и руководство областного главка.

20 ударов ножом: в Мариуполе раскрыто жестокое убийство женщины

“Выяснилось, что в этот вечер между бывшими супругами возникла ссора, которая и привела к трагическим последствиям. 20 ударов ножом поставили точку и в конфликте, и в жизни женщины”, — отмечают в пресс-службе Центрального отдела полиции Донецкой области.

Установив местонахождение злоумышленника, полицейские нашли 30-летнего мужчину повешенным в соседнем доме. По предварительным выводам он самостоятельно ушел из жизни. Открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ст.115 с пометкой самоубийство Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. // УНН

 

 

 

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