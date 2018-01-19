На Донеччині поліцейські припинили діяльність ОЗГ та звільнили заручника (фото)

В ході спецоперації співробітники карного розшуку, слідчого управління та спецпідрозділу КОРД затримали 4 учасників групи, які захопили та утримували людину з метою викупу. Зловмисники вчинили низку тяжких правопорушень на Донеччині та планували злочини в інших областях України. Аби нейтралізувати озброєне угрупування, оперативники працювали під прикриттям.

У минулому році співробітники управління карного розшуку поліції Донецької області отримали оперативну інформацію про місцевого мешканця, який планує найняти людей для вчинення злочинів. Поліцейські розпочали збирати докази протиправної діяльності ще на стадії формування групи.

Вчора, на замовлення організатора, члени угрупування викрали приватного підприємця з Селидового. Чоловіка виманили на склади під приводом оформлення оренди, схопили та, погрожуючи зброєю, з мішком на голові вивезли у Костянтинівку. Полоненого зв’язали скотчем та тримали у промзоні, залякуючи вбивством та вимагаючи гроші. Життя людини оцінили у 20 тисяч доларів.

Розробка злочинного плану та його реалізація проходили під невидимим, але пильним контролем поліції. Коли на місце прибув замовник, аби особисто «вибивати» викуп, поліцейські оточили приміщення та пішли на штурм. У зв’язку з тим, що викрадачі були озброєні, в спецоперації по затриманню було задіяно бійців штурмового загону Корпусу оперативно - раптової дії.

Операція тривала кілька хвилин. Всі члени організованої злочинної групи, в тому числі замовник, були затримані на місці злочину, а заручник - врятований. Чоловік не постраждав.

Всі члени угрупування – жителі Донецької області. Встановлено, що вони причетні також до нападу на жителя Покровського району та нанесенні йому тілесних ушкоджень.

Крім того, відомо, що бандити планували нові злочини на території Донеччини та сусідніх областей. Наразі за місцем мешкання затриманих проводяться обшуки, вилучено автомобіль, на якому пересувалися зловмисники, та вогнепальну зброю, зокрема пістолет.

Підозрювані затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Попередньо їм інкримінується ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст.15 ч.1 ст. 121 (замах на нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.



Відділ комунікації поліції Донецької області