На Мукачівщині жінка під час сварки вбила сусіда, вдаривши по голові

У вівторок, 16 січня, до поліції надійшло повідомлення від фельшера села Зубівка Мукачівського району, який повідомив, що констатував смерть місцевого мешканця. Медик повідомив, що ознак насильницької смерті тіло не має. Слідчо-оперативна група на місці події підтвердила висновок лікаря. Лише після проведення судово-медичної експертизи вдалося встановили, що попри відсутні видимі травми 62-річний чоловік помер від удару по голові.

На допомогу працівникам Мукачівського районного відділення поліції одразу прибули колеги з Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Слідчі та оперативники встановили, що в день смерті потерпілого на територію його приватного дворогосподарства заходила сусідка. Між чоловіком та 50-річною жінкою зав’язалася сварка, під час якої вона один раз вдарила опонента по голові. Від отриманої травми невдовзі потерпілий помер.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 ККУ, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, яке призвело до смерті. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Жінці уже повідомили про підозру у вчиненні цього злочину. Тепер вирішується питання про взяття її під варту, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua