Объявленный в розыск за мошенничество российский полковник покончил с собой в Хорватии

Объявленный в международный розыск через Интерпол полковник запаса Дмитрий Фунтов, которого обвиняют в причастности к мошенничеству в особо крупном размере в Центре анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств ФГУП «Воентелеком», совершил самоубийство в хорватском городе Макарска.

Об этом написало 19 января издание Slobodna Dalmacija.

По данным издания, тело 60-летнего Фунтова нашли в ванной, которая была переполнена водой и кровью.

Как пишет газета, после отъезда из России Фунтов добрался до Хорватии через Украину, Румынию и Болгарию. В страну он въехал по документам на имя гражданина Румынии Мариуша Чиботара. В июле 2016 года его задержали, но первую попытку экстрадиции его юристу удалось предотвратить. В конце 2017 года суд вновь рассмотрел и одобрил запрос об экстрадиции, хотя Фунтов указывал, что опасается несправедливого судебного разбирательства в России.

В октябре 2011 года суд вынес приговор бывшему заместителю начальника Центра анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств ФГУП «Воентелеком» полковнику запаса Валерию Смольникову, председателю Бюро автономной некоммерческой организации «Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии» Зигмунду Федуковичу и экономисту этой организации Юрию Величко. Их признали виновными по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), а Федукович и Величко — еще и по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 174.1 УК (отмывание денег, приобретенных лицом в результате совершения преступления группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения).

Фунтов, бывший начальник центра анализа электромагнитной совместимости, также был фигурантом этого дела. По версии следствия, в 2005-2007 годах полковники запаса придумали схему по перечислению 212 млн рублей со счетов «Воентелекома» «Центру прикладных инженерных проблем» якобы за проведение исследований и расчетов, однако последняя организация не имела «ни специалистов, способных выполнить указанные расчеты, ни доступа к соответствующей секретной информации». Деньги, по версии СК, были похищены и обналичены. Фунтов, обвиняемый по части 4 статьи 159 УК, от следствия скрылся. // Медиазона