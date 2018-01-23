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В Киеве ликвидировали очередной крупный «конверт»

23.01.2018 17:56

Злоумышленники использовали подконтрольные фиктивные предприятия, которые занимаются продажей ценных бумаг.

В Киеве налоговики ликвидировали в столице четвертый с начала года конвертационный центр, через который было проконвертировано более 282 млн. грн.

"конверт"

Как сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины, правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных расходов и перевода безналичных средств в наличность.

Для ведения незаконной деятельности злоумышленники использовали подконтрольные фиктивные предприятия, которые занимаются продажей ценных бумаг. На их счета компании-заказчики услуг перечисляли денежные средства в качестве оплаты за ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты), которые в дальнейшем конвертировались в наличные и вместе с поддельными первичными документами передавались клиентам за исключением 3,5-4% (сделки без НДС), которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг.

Установлено, что в течение 2017 года участники группы переконвертировали более 282 млн. гривен.

По результатам девяти обысков, проведенных в офисных помещениях, квартирах фигурантов и помещениях, используемых участниками конвертцентра, было изъято 29 печатей фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, черновые записи, бухгалтерские и первичные документы, подтверждающие их преступную деятельность, электронные носители информации, мобильные телефоны и компьютерная техника.

Кроме того, чтобы возместить причиненные государству убытки, на расчетные счета десяти транзитно-конвертационных предприятий наложен арест.

Продолжаются следственные действия. // Сегодня

 

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